Dying Light 2 Qhia Txog Nyiaj Txiag DL Cov Ntsiab Lus rau Kev Yuav Hauv Kev Ua Si

By

Nyob rau hauv qhov hloov tshiab tsis ntev los no rau Dying Light 2, qhov kev cia siab heev sequel rau qhov nrov game Dying Light, tus nqi tshiab hauv kev ua si txiaj hu ua DL Points tau qhia. Cov neeg ua si tam sim no tuaj yeem siv cov ntsiab lus no los yuav cov pob tawv nqaij yam tsis tas yuav tawm hauv qhov kev ua si.

Thaum lub teeb Dying tseem ceeb tseem muaj cov khoom lag luam microtransactions, lawv tau ua los ntawm cov khw muag khoom tshwj xeeb ntawm cov tswv platform, xws li Sony lossis Valve. Techland, tus tsim tawm ntawm Dying Light 2, tau hais tias siv DL Points ua tus txiaj ntsig tshwj xeeb rau hauv kev yuav khoom "ua rau peb lub neej yooj yim dua." Qhov kev txav no tseem tshem tawm qhov xav tau los tsim cov khoom sib cais rau cov khw muag khoom platform.

Tam sim no, cov neeg ua si muaj kev xaiv los siv nyiaj tiag tiag hauv ntiaj teb kom tau DL Point pob khoom los ntawm PlayStation thiab Xbox khw. Txawm li cas los xij, Techland tau tshaj tawm tias thaum DL Points tau ua tiav tag nrho, cov pob khoom yuav raug tshem tawm ntawm PlayStation Store.

Cov lus nug tau raug tsa txog lub sijhawm ntawm qhov kev taw qhia ntawm DL Cov Ntsiab Lus thiab feem ntau tsis ntev los no tau txais ntawm Techland los ntawm tech loj heev Tencent. Techland tau qhia meej tias ob qhov xwm txheej tsis txuas nrog thiab qhov kev siv ntawm DL Points tau ncua vim lub sijhawm tsim khoom.

Nrog DL Cov Ntsiab Lus, cov neeg ua si tam sim no muaj txoj hauv kev yooj yim thiab tsis sib haum xeeb los ua kev yuav khoom hauv-kev ua si yam tsis tas yuav tawm hauv lub ntiaj teb immersive ntawm Dying Light 2. Qhov nyiaj txiaj tshiab tshiab no muab cov neeg ua si hauv lub sijhawm kom tau daim tawv nqaij ntawm tus nqi zoo dua, txhim kho lawv. tag nrho kev ua si.

Qhov chaw:

- Dying Light 2 official hloov tshiab

- Techland FAQ ntawm DL Points

- Techland cov lus tshaj tawm ntawm Tencent tau txais

Nco tseg: Cov kab lus hauv qab no tsis muaj ib qho URLs rau qhov chaw tshwj xeeb.