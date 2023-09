Evie Networks nthuav kev koom tes nrog Dan Murphy's los txhim kho ntau qhov chaw them EV

Evie Networks, lub tuam txhab tshwj xeeb hauv pej xeem EV chargers, tau tshaj tawm kev koom tes txuas ntxiv nrog Dan Murphy's txhawm rau txhim kho cov chaw them nyiaj ntxiv ntawm lawv cov khw muag khoom. Twb tau, tsib lub chaw them nyiaj tau teeb tsa hauv Dan Murphy cov khw muag khoom thoob tebchaws Australia, nrog rau lub chaw thib rau npaj rau Broadmeadows, Victoria.

Qhov kev sib koom tes no yog ib kauj ruam zoo rau kev txhim kho kev nkag tau mus rau lub tsheb hluav taws xob them nqi hluav taws xob. Los ntawm kev nthuav dav lub network ntawm cov chaw them nqi ntawm Dan Murphy cov khw muag khoom, ntau tus tswv EV yuav yooj yim nkag mus rau cov chaw them nyiaj thaum mus yuav khoom lossis ua haujlwm. Nws kuj ua raws li qhov kev xav tau loj zuj zus ntxiv rau kev xaiv kev thauj mus los.

Twitter Allegedly Shadowbans Lub New York Times, Tus Tshaj Tawm Loj

Nyob rau hauv ib qho kev xav tsis thoob, Twitter, tam sim no hu ua X, tau tshaj tawm shadowbanned The New York Times, tiv thaiv cov neeg siv tsis pom tweets uas txuas rau cov ntawv xov xwm cov ntsiab lus. Qhov kev txiav txim no tshwj xeeb tshaj yog ironic vim tias New York Times yog ib qho ntawm X tus tshaj tawm loj thiab tau ua haujlwm tshaj tawm kev tshaj tawm rau nws qhov chaw ua kis las, The Athletic.

Kev koom tes ntawm tweets txuas mus rau New York Times 'lub vev xaib poob qis thaum lub Xya Hli lig thiab txuas ntxiv poob mus thoob lub Yim Hli. Qhov kev poob qis no tau pom los ntawm kev sib piv kev koom tes nrog tweets los ntawm lwm cov xov xwm loj xws li BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, thiab Washington Post. Nyob rau tib lub sijhawm, kev koom tes nrog cov ntawv tshaj tawm los ntawm cov xov xwm sib tw no tau sawv los yog tseem nyob ib puag ncig.

Meta (yav dhau los Facebook) Tshaj Tawm Tshaj Tawm Advanced AI Qauv los Sib Tw nrog OpenAI

Meta raug liam tias tsim tus qauv AI siab heev uas lub hom phiaj kom ua tau raws li qhov ua tau zoo ntawm OpenAI cov qauv lus nrov, GPT-4. Cov cuab yeej AI no yuav tsim cov ntawv nyeem thiab tsom xam tsom rau kev lag luam. Lub hom phiaj tom qab qhov kev sim siab no yog los sib tw nrog kev nkag mus ntawm cov qauv AI tshiab nkag mus rau hauv kev ua lag luam. Txhawm rau ua tiav qhov no, Meta tau tshaj tawm tias tab tom nrhiav kom tau txais Nvidia chips siab heev.

Tus qauv AI tau tsim los ntawm Meta xav tias yuav pab cov lag luam hauv ntau txoj hauv kev, suav nrog tsim cov ntawv nyeem, ua cov kev tshuaj xyuas nyuaj, thiab tsim cov khoom siv ntxiv. Los ntawm kev muab cov kev pabcuam no, Meta npaj siab los tsim kom muaj kev sib tw hauv kev lag luam AI.

Internet Archive Appeals Ebook Library Lawsuit Poob

Internet Archive tau tshaj tawm nws lub hom phiaj los thov kev poob tsis ntev los no hauv cov ntaub ntawv pov thawj txog nws lub tsev qiv ntawv ebook. Tom qab kev sib hais haum, Archive twb txwv kev nkag mus rau qee yam ntawm nws cov phau ntawv. Thawj qhov kev txiav txim siab tau txiav txim siab tias Archive qhov scanning ntawm cov phau ntawv tsis poob raws li US txoj cai siv ncaj ncees. Yog li ntawd, lub vev xaib yuav tsum txwv tsis pub pej xeem nkag mus rau cov ntawv luam tawm uas muaj kev tiv thaiv los ntawm kev cai lij choj.

Internet Archive qhov kev txiav txim siab rov hais dua qhia txog lawv txoj kev cog lus los khaws kev nkag mus rau kev paub thiab cov ntaub ntawv, thaum tseem hais txog kev txhawj xeeb los ntawm cov neeg tuav cai. Cov ntaub ntawv no qhia txog cov teeb meem tsis tu ncua thiab kev sib cav nyob ib puag ncig cov tsev qiv ntawv digital thiab kev siv ncaj ncees hauv lub hnub nyoog digital.

Muaj Peev Xwm Habitable Exoplanet, K2-18b, txheeb xyuas los ntawm James Webb Space Telescope

James Webb Space Telescope tau txheeb xyuas K2-18b, ib qho exoplanet uas tuav lub peev xwm rau kev nyob thiab kev tshawb nrhiav lub neej extraterrestrial. Tshawb nrhiav hauv 2015, K2-18b ntseeg tau tias muaj dej hiav txwv dej ntawm nws qhov chaw thiab tej zaum yuav muaj methane, carbon dioxide, thiab dimethyl sulfide. Lub exoplanet no loj dua lub ntiaj teb, ntsuas 8.6 npaug ntawm nws qhov loj, thiab nthuav tawm lub sijhawm tshwj xeeb rau kev tshawb fawb hauv peb lub galaxy.

Raws li peb txuas ntxiv mus tshawb pom exoplanets nrog cov yam ntxwv uas zoo li peb lub ntiaj teb, kev tshawb nrhiav lub neej dhau lub ntiaj teb dhau los ua qhov ntxim nyiam. K2-18b muab qhov pom kev zoo siab rau qhov muaj peev xwm ntawm lub ntiaj teb nyob tau dhau ntawm peb lub hnub ci.

Qhov chaw:

- Evie Networks Extends Partnership with Dan Murphy's (qhov chaw tsis muab)

- Twitter Shadowbans Lub New York Times (qhov chaw tsis muab)

- Meta Tshaj Tawm Txog Kev Txhim Kho Advanced AI Model (qhov chaw: Wall Street Journal)

- Internet Archive Appeals Ebook Library Lawsuit Poob (qhov chaw: The Verge)

- James Webb Space Telescope txheeb xyuas qhov muaj peev xwm Habitable Exoplanet (qhov chaw: CNET)