Nintendo Hloov 2 rumored rau feature txhim kho kev ua tau zoo thiab txo lub sij hawm thauj khoom

Cov lus xaiv hais txog qhov kev cia siab heev Nintendo Hloov 2 txuas ntxiv mus, nrog cov ntsiab lus tshiab nthuav dav txog nws qhov kev ua tau zoo thiab nta. Cov peev txheej ntseeg tau tau lees tias lub console muaj qhov zais cia ntawm Gamescom thaum Lub Yim Hli, thiab tam sim no ib qho thib peb tau lees paub cov lus thov no thiab ntxiv cov ntaub ntawv ntxiv.

Raws li cov lus ceeb toom los ntawm Eurogamer thiab VGC, Hloov 2 yog rumored khiav "Cov lus dab neeg ntawm Zelda: Ua tsis taus pa ntawm cov qus" ntawm tus ncej siab dua thiab kev daws teeb meem, uas suab cog lus rau cov kiv cua ntawm cov kev ua si nrov. Nate The Hate, yav tas los ntseeg tau Nintendo sab hauv, kuj tau txhawb nqa cov lus thov no thiab nthuav tawm cov ntsiab lus ntxiv uas nws tau hnov ​​​​txog lub console.

Ib qho kev txhim kho tseem ceeb tau hais los ntawm Nate Lub Hate yog qhov txo qis hauv lub sijhawm thauj khoom. Nws hais tias cov khoom siv tshiab tau tso cai rau lub sijhawm thauj khoom ze rau qhov kev ua si, tshwj xeeb tshaj yog thaum pib ntawm cov ntawv qhia zaub mov tseem ceeb. Qhov no yog qhov kev txhim kho loj dua piv rau qhov hloov pauv qub, uas muaj lub sijhawm thauj khoom ntawm ib puag ncig 30 vib nas this.

Hais txog kev ua tau zoo, Nate The Hate tau hais tias "Kev Ua Phem Ntawm Cov Tsiaj qus" tau khiav ntawm 60 thav duab ib ob ntawm 4K kev daws teeb meem ntawm Hloov 2. Nws kuj tau hais tias lub console muaj peev xwm ua tau zoo tshaj plaws-tracing, zoo ib yam li PlayStation. 5 thiab Xbox Series X / S tuaj yeem ua tiav. Txawm li cas los xij, nws qhia meej tias Hloov 2 lub zog nyoos xav tias yuav qis dua ntawm Xbox Series S.

Txhawm rau them nyiaj rau qhov no, Hloov 2 tuaj yeem siv cov thev naus laus zis tshiab hu ua DLSS (kev kawm tob tob), uas tuaj yeem simulate 4K daws teeb meem ntawm cov khoom siv qis dua. Qhov no tuaj yeem muab qhov kev pom zoo sib piv rau haiv neeg 4K thaum tswj kev ua haujlwm tau zoo.

Txawm hais tias tseem tsis tau paub meej txog qhov hloov pauv 2 qhov kev sib raug zoo rov qab thiab cov hnub tshaj tawm / tshaj tawm, Nate The Hate qhia tias Nintendo Direct tom ntej yuav tawm hauv kwv yees li peb hnub, tej zaum lub Cuaj Hlis 14. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias Nintendo Directs feem ntau tshwm sim rau. Hnub Thursday.

Hauv kev xaus, cov lus xaiv ntawm Nintendo Hloov 2 qhia txog kev ua tau zoo dua qub, txo lub sijhawm thauj khoom, thiab kev siv tau ntawm DLSS thev naus laus zis. Cov kiv cua tau mob siab xav xav txog qhov hloov tshiab ntxiv los ntawm Nintendo txog qhov kev cia siab console.

Qhov chaw:

- Eurogamer

-VGC