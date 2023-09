Super Mario 64 Lus Nug Mark Thaiv Lego Teeb yog muag

Super Mario 64 Lus Nug Mark Block Lego teeb yog ib qho khoom plig loj heev rau cov yeeb yaj kiab nyiam. Nrog 2,064 daim, cov txheej no tso cai rau cov kiv cua rov tsim ib puag ncig thiab cov cim los ntawm Super Mario 64. Thiab qhov zoo tshaj plaws? Nws yog tam sim no muag ntawm Amazon thiab Target rau tus nqi qis tshaj puas tau.

Feem ntau tus nqi ntawm $ 199.99, Super Mario 64 Question Mark Block Lego teeb tam sim no muaj rau tsuas yog $ 159.99. Qhov luv nqi no muab lub sijhawm rau cov kiv cua los ua tus tswv ntawm cov lus nug monolithic ntawm tus nqi pheej yig dua.

Dab tsi teeb tsa no Lego sib nrug yog nws cov kev sib tham sib tham. Lo lus nug Mark Block cleverly flips qhib los qhia me me replicas ntawm iconic ntsiab ntawm Super Mario 64. King Bob-omb, Big Mr. I, thiab ntau lwm yam secrets thiab easter qe yog tag nrho cov nyob rau hauv lub teeb no.

Dhau li ntawm kev ua diorama, Cov Lus Nug Mark Block Lego teeb kuj tseem tuaj yeem ua ke nrog Lego Super Mario system rau kev ua si ntxiv. Thiab yog tias koj tau pom cov chav kawm Lego Super Mario Starter featuring Mario thiab Luigi, tam sim no yog lub sijhawm yuav. Cov pib pib no, feem ntau yog tus nqi ntawm $ 59.99, tam sim no luv nqi rau $ 47.99.

Tsis txhob plam lub sijhawm los ua tus tswv Lego zoo kawg no thiab tshawb txog lub ntiaj teb ntawm Super Mario 64 hauv tag nrho qhov tshiab. Tau txais koj li hnub no thaum nws tseem muaj nyob ntawm tus nqi luv nqi.

