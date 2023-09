Razorpay Tau Txais Digital Invoicing Startup BillMe

By

Razorpay, tus thawj coj fintech platform, tau txais BillMe, kev tshaj tawm digital thiab cov neeg siv khoom pib pib. Qhov kev sib koom tes no yog tsim los pab cov lag luam kom koom nrog lawv cov neeg siv khoom kawg. Razorpay Tus Thawj Coj thiab Co-founder, Shashank Kumar, qhia kev zoo siab txog qhov yuav tau, hais tias nws yuav pab cov khw muag khoom offline kom loj hlob sai thiab nkag mus rau omnichannel kev daws teeb meem. Qhov no yog Razorpay qhov thib yim tau txais thiab lawv thawj zaug txij li tau txais Ezetap, lub tuam txhab them nyiaj digital kawg-rau-kawg, thaum Lub Yim Hli 2022.

Lub Tsev Ntawm Cov Hom Phiaj Pib Neso Hom Lag Luam tau txais ceg txheem ntseeg hauv Le Petit Lunetier

Neso Brands, kev pib ua lag luam txhawb nqa los ntawm Lenskart, tau txais ib feem hauv Le Petit Lunetier, ib qho omnichannel eyewear hom nyob hauv Paris. Cov peev nyiaj $ 4 lab yuav raug siv los nthuav tawm Le Petit Lunetier lub khw muag khoom nyob hauv Europe thiab qhia lub npe rau Lenskart kev lag luam hauv Asia thiab Middle East. Bjorn Bergstrom thiab Peyush Bansal, co-founders ntawm Neso Brands thiab Lenskart Group CEO, ntsig txog, yuav koom nrog Le Petit Lunetier pawg thawj coj.

1Bridge tau txais cov cuab yeej cuab tam ntawm eSamudaay

Social tech platform 1Bridge tau txais cov cuab yeej thev naus laus zis ntawm eSamudaay, kev pib ua lag luam uas tsim kev lag luam hauv zos hauv cov nroog me. Lub hom phiaj ntawm qhov tau txais no yog coj cov neeg ua lag luam nyob deb nroog mus rau lub platform koom nrog Open Network for Digital Commerce (ONDC). Ravinder Singh Mahori, tus tsim thiab CTO ntawm eSamudaay, tau hloov mus rau 1Bridge ua CTO tshiab. Tsis tas li ntawd, 1Bridge tau txais kev ncaj ncees nyiaj txiag ntawm Rs 4 crore nyob rau hauv ib tug choj puag ncig los ntawm C4D Partners thiab lwm tus neeg ua lag luam.

Vertex Ventures nce $ 541 lab hauv Fund V

Vertex Ventures Southeast Asia thiab Is Nrias teb, lub tuam txhab peev nyiaj txiag txhawb nqa los ntawm Temasek, tau nce $ 541 lab hauv nws cov nyiaj thib tsib. Cov nyiaj tau tshaj nws lub hom phiaj loj ntawm $ 450 lab thiab yog 80% loj dua li cov peev nyiaj dhau los uas tau tsa hauv 2019. Vertex Ventures tau muaj kev vam meej los ntawm cov tuam txhab xws li Grab, FirstCry, thiab XpressBees. Cov nyiaj tshiab no suav nrog lub hnab ntawv sib koom ua lag luam ntawm $ 50 lab rau kev koom tes nrog cov niam txiv cov nyiaj hauv cov poj niam-coj pib ua lag luam.

Kale nce $30 lab rau Scale-up Cargo Community Systems

Kale, lub ntiaj teb SaaS logistics platform, tau nce $ 30 lab hauv nws cov nyiaj pab Series B. Cov nyiaj yuav raug siv los ntsuas thiab siv Kale lub hnub nyoog tshiab Cargo Community Systems hauv North America thiab Europe. Lub platform aims los pab txhawb seamless thiab paperless kev lag luam hla ciam teb. Yav dhau los, Kale tau nce $ 5 lab Series A peev los ntawm Inflexor Ventures hauv 2021.

Brine Fi nce $ 16.5 lab hauv Series A Nyiaj

Decentralized crypto pauv Brine Fi tau tsa $ 16.5 lab nyob rau hauv nws Series A nyiaj puag ncig. Cov nyiaj no yog coj los ntawm Pantera Capital thiab suav nrog kev koom tes los ntawm Elevation Capital, Starkware, Spartan Group, thiab lwm tus neeg ua lag luam. Brine Fi's orderbook platform ua txhua hli ntim ntawm $ 300 lab thiab yog nyob rau ntawm 10 DEXs saum toj kawg nkaus hauv ntiaj teb.

Pee Safe nce $3 lab hauv kev pab nyiaj

Kev huv huv thiab kev noj qab haus huv hom Pee Safe tau nce $ 3 lab hauv kev pab nyiaj txiag coj los ntawm Natco Pharma thiab Rainmatter Health. Alkemi Kev Loj Hlob Peev kuj tau koom nrog kev sib tw. Cov nyiaj yuav raug siv los txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhim kho kev noj qab haus huv.

Wogom nce $ 1.9 lab nyiaj txiag

Wogom, huab-raws li platform rau kev faib khoom thiab khw muag khoom ecosystem, tau nce $ 1.9 lab nyiaj los ntawm cov tsev neeg tsis tau tshaj tawm cov chaw ua haujlwm thiab cov tub ua lag luam Angel. Cov nyiaj yuav raug siv rau kev nthuav dav kev lag luam, kev nqis peev hauv kev siv thev naus laus zis, thiab kev tsim khoom.

Swiggy Launches Digital Learning Academy for Restaurant Partners

Kev xa zaub mov online platform Swiggy tau pib lub tsev kawm ntawv digital hu ua Learning Station. Kev koom ua ke rau hauv Swiggy tus khub app, Chaw Kawm Kev Kawm muaj ntau yam kev kawm tsim los txhawb cov koom tes hauv tsev noj mov hauv lawv txoj kev loj hlob. Cov ntsiab lus tsom mus rau kev siv cov cuab yeej thev naus laus zis, siv cov ntaub ntawv rau kev loj hlob ntawm kev lag luam, thiab paub txog ntau yam ntawm kev ua haujlwm hauv tsev noj mov.

Qure.ai Tau txais FDA Clearance rau AI-enabled Chest X-ray Solution

Qure.ai, lub tuam txhab kev noj qab haus huv AI, tau txais FDA tshem tawm rau nws AI-enabled hauv siab X-ray, qXR. Cov tshuaj tam sim no tuaj yeem ua rau pneumothorax thiab pleural effusion, uas yog qhov kev tshawb pom tseem ceeb hauv chav xwm txheej ceev thiab cov chaw saib xyuas mob hnyav. FDA clearance ntxiv rau Qure.ai cov ntaub ntawv uas twb muaj lawm ntawm FDA-tshuaj cov khoom.

