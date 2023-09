Lub sijhawm ua tiav nruab nrab rau Starfield Main Quest

Raws li Kev Ua Si Ntev Li Cas, tus neeg ua si nruab nrab ntawm Starfield, qhov kev ua si ua si tshiab los ntawm Bethesda, siv sijhawm li 18 teev los ua kom tiav qhov kev tshawb fawb tseem ceeb. Qhov kev kwv yees no yog ua raws li tus qauv me me ntawm 72 gamers. Txawm li cas los xij, nws yuav tsum raug sau tseg tias cov lej no yuav tsis yog tus sawv cev nkaus xwb, vim tias cov neeg ua si hauv lub pas dej no yuav muaj kev txaus siab tshwj xeeb thiab mob siab rau, vim tias Starfield tseem yog qhov kev tso tawm kub.

Tsis tas li ntawd, yog tias cov neeg ua si tau ua tiav ob qhov kev tshawb fawb tseem ceeb thiab cov kev tshawb fawb loj, nws yuav siv sijhawm li 49 teev. Qhov kev kwv yees no xav tias cov neeg ua si tau koom nrog hauv kev tshawb nrhiav txhua yam ntawm qhov kev ua si.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau txiav txim siab tias cov lej no yuav raug hloov pauv raws li ntau tus neeg ua si qhia cov lus qhia thiab nrhiav pom cov quests zais lossis zais cia hauv qhov kev ua si. Raws li cov zej zog tuaj koom ua ke los nthuav tawm cov ntsiab lus tshiab, lub sijhawm ua tiav qhov nruab nrab tuaj yeem nce ntxiv thiab lub sijhawm rau kev ua si "ua tiav" yuav txo qis.

Bethesda tus thawj coj ntawm kev tshaj tawm, Pete Hines, qhia tias rau nws tus kheej, nws siv sijhawm li 130 teev rau Starfield kom koom nrog nws. Qhov no qhia txog qhov tob thiab cov ntsiab lus nplua nuj ntawm qhov kev ua si dhau ntawm qhov kev tshawb nrhiav tseem ceeb xwb.

Thaum Starfield yuav zoo li paub txog cov kiv cua ntawm Bethesda cov kev ua si yav dhau los xws li Fallout 4 lossis Cov Txwj Laug Scrolls, qhov kev paub no tuaj yeem muab kev nyiam thiab kev lom zem. Ib yam li lub tais sov ntawm oatmeal, Bethesda qhov qhib ntiaj teb taug txuj kev nyuaj muab kev nkag siab ntawm kev nplij siab thiab kev paub uas cov neeg ua si feem ntau pom qhov txaus siab.

Hauv kev xaus, lub sijhawm ua tiav nruab nrab rau Starfield qhov kev tshawb nrhiav tseem ceeb yog kwv yees li ntawm 18 teev. Txawm li cas los xij, cov neeg ua si tuaj yeem cia siab tias yuav muaj kev paub txog kev ua si ntev dua yog tias lawv xav ua kom tiav ob lub ntsiab lus tseem ceeb thiab cov quests loj. Raws li ntau tus neeg ua si tshawb nrhiav qhov kev ua si thiab qhia lawv cov kev paub dhau los, lub sijhawm ua tiav qhov nruab nrab yuav hloov pauv. Txawm hais tias zoo sib xws rau Bethesda cov npe yav dhau los, Starfield cog lus tias yuav muab qhov tshwj xeeb thiab koom nrog rau cov neeg ua si.

