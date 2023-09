Txhim kho koj qhov kev paub dhau los hauv Starfield nrog cov chaw no

Koj puas tau xav nkag mus tob rau hauv lub ntiaj teb ntawm Starfield thiab ua kom qhov kev ua si xav tias muaj kev nkag siab ntau dua? Thaum qhov kev ua si yuav tsis muaj ntau yam kev xaiv hauv-kev ua si rau tweak, muaj ob peb qhov chaw koj tuaj yeem hloov kho kom txhim kho koj cov kev paub dhau los thiab ua rau lub galaxy loj heev txawm tias muaj kev ntxim nyiam.

Ua ntej thiab foremost, xav txog disabling lub floating markers. Cov cim no feem ntau tuaj yeem cuam tshuam koj los ntawm cov duab zoo nkauj uas qhov kev ua si yuav tsum muaj. Hloov chaw, cia siab rau lub nroog thiab lub nkoj kos npe rau kev taw qhia koj txoj hauv kev thoob ntiaj teb. Qhov no yuav ua rau koj xav tias muaj kev sib txuas ntau dua rau ib puag ncig thiab koom nrog ib puag ncig nws tus kheej. Txawm hais tias qee lub hom phiaj kev tshawb nrhiav yuav nyuaj dua los nrhiav yam tsis muaj cov cim, koj tuaj yeem tso siab rau lub scanner coj koj mus rau qhov raug.

Tom ntej no, txiav txim siab tshem tawm crosshair. Qhov me me no nyob hauv nruab nrab ntawm koj lub zeem muag tuaj yeem ua rau muaj kev ntxhov siab thiab cuam tshuam koj ntawm kev ua si. Los ntawm kev tsis siv nws, koj lub hom phiaj-down-sights lub sij hawm dhau los ua qhov tseem ceeb, ntxiv kev siv zog rau koj qhov kev tua hluav taws. Txawm li cas los xij, nco ntsoov tias khaws cov khoom me me yuav nyuaj dua yam tsis muaj cov plaub hau. Yog tias koj nyiam ua si hauv tus neeg thib peb, koj yuav tsis muaj crosshair, tab sis koj tuaj yeem qhib koj lub scanner ib ntus los ua tus hloov.

Yog tias koj tab tom nrhiav kom muaj kev nkag siab zoo ntawm qhov tseeb, sim tua qhov kev ua si suab paj nruag. Qhov no tso cai rau koj kom nkag siab tag nrho koj tus kheej hauv lub suab ntawm Starfield ntug, los ntawm cov nroog bustling mus rau cov phom hnyav. Los ntawm kev tshem tawm cov suab paj nruag, koj ntsib qhov kev ua si nkaus hauv lub sijhawm tam sim no, ua rau kev paub ntau dua. Nco ntsoov tias cov suab paj nruag diegetic, xws li ib qho ua si thaum khaws cov khoom qub, tseem yuav hnov.

Tsis tas li ntawd, xav txog kev kho cov zaj duab xis grain siv. Thaum zaj duab xis nplej ntxiv ib qho kev thov kom zoo nkauj, kev ua tsis taus nws tuaj yeem muab cov duab meej dua thiab ua rau lub ntuj hmo ntuj pom tseeb dua. Txawm li cas los xij, nco ntsoov tias qee qhov pom cov ntsiab lus yuav zoo sib txawv yam tsis muaj zaj duab xis lis, tshwj xeeb nrog FSR 2 tau qhib.

Nws kuj tseem yuav tsim nyog kaw cov lus sib tham subtitles, tshwj tsis yog nws tsim nyog rau kev nkag mus tau yooj yim. Los ntawm kev tso siab rau koj lub pob ntseg nkaus xwb kom nqus tau qhov kev sib tham, koj tuaj yeem txaus siab rau qhov kev piav qhia hauv Starfield.

Cov chaw no tsuas yog qhov pib ntawm kev txhim kho koj qhov kev paub dhau los hauv Starfield. Koj tseem tuaj yeem tshawb nrhiav kev kaw lwm txoj hauv kev, xws li "Qhia Yam Khoom Qhia hauv HUD," tso cov lej puas tsuaj tawm, lossis tseem zais koj cov cuab yeej cuab tam thaum ua si hauv tus neeg thib peb. Sim nrog cov chaw no kom pom qhov sib npaug zoo meej rau koj qhov kev ua si gameplay.

