Spotify los qhib Audiobook Kev sim pub dawb rau cov neeg siv khoom

By

Spotify tau tshaj tawm tias npaj los qhia txog qhov kev sim ua haujlwm uas yuav muab kev sim dawb audiobook rau nws cov neeg siv khoom. Cov neeg siv tuaj yeem cia siab txog 20 teev ntawm kev mloog, uas sib npaug rau kwv yees li ob phau ntawv audio, ib hlis. Qhov kev zov me nyuam yuav suav nrog cov npe los ntawm cov tshaj tawm hauv Asmeskas.

Yav dhau los, Spotify muab audiobooks los ntawm tus qauv them-ib-download tom qab tau txais lub audiobook platform Findaway. Txawm li cas los xij, cov txheej txheem xav kom cov neeg siv yuav khoom audiobooks ntawm lub web browser kom tsis txhob Apple 30% commission rau hauv-app yuav khoom. Qhov kev sim, ntawm qhov tod tes, yuav tso cai rau cov neeg siv rub tawm cov ntawv ncaj qha hauv Spotify app.

Thawj qhov kev nthuav tawm ntawm qhov kev zov me nyuam yuav txwv rau cov teb chaws uas hais lus Askiv, nrog rau ntau lub npe muaj. Nws tseem tsis tau paub meej tias Spotify npaj yuav them li cas rau cov tshaj tawm, tab sis nws tau kwv yees tias lawv yuav tau txais kev them nyiaj raws li cov neeg siv sijhawm mloog.

Qhov kev pib los ntawm Spotify yog tsom rau kev nthuav dav nws cov kev pabcuam tshaj li suab paj nruag streaming thiab tsim cov nyiaj tau los ntxiv, zoo ib yam li nws nkag mus rau hauv kev lag luam podcast. Nws kuj tseem nthuav tawm qhov kev sib tw rau Audible, tam sim no tswj hwm lub khw audiobook nrog 63.4% feem thiab kwv yees li $ 1.8 nphom hauv kev muag khoom hauv 2022.

Tsis tas li ntawd, qhov kev txav no tuaj raws li Spotify nrhiav kev txhim kho tus nqi ntawm nws cov kev tso npe tom qab tus nqi tsis ntev los no. Ntxiv rau qhov kev pab cuam audiobook pilot, lub tuam txhab tau pib sim muab tso rau hauv-app lyrics tom qab tus hwm them nyiaj.

Tau qhov twg los: The Wall Street Journal