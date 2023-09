Nrhiav Hiav Txwv Creatures nyob rau niaj hnub Crossword Puzzle

By

Niaj hnub no tus crossword puzzle, tsim los ntawm Ella Dershowitz, nta lub ntsiab lus ntse raws li cov dej denizens. Tus neeg tshaj tawm ntawm 37-Thiab, "Aquatic denizen," ua lub suab lus qhia rau cov lus nyob hauv cov lus sib dhos. Txawm li cas los xij, cov no tsis yog cov tsiaj hiav txwv xwb; lawv yog txhua tus tsiaj uas nws lub npe tuaj yeem tshawb pom los ntawm kev ua raws li cov duab C ntawm sab saum toj mus rau hauv qab siv cov ntawv voj voog. Qee qhov piv txwv muaj xws li daim txhuam cev hiav txwv thiab hiav txwv urchin. Siv koj lub sijhawm thiab saib seb muaj pes tsawg tus tsiaj hiav txwv koj tuaj yeem txheeb xyuas tau!

Thaum daws qhov crossword, koj tuaj yeem hla qee cov lus qhia tsis yooj yim. Piv txwv li, 15A yog hais txog qhov muag zoo tshaj plaws Japanese manga thiab anime series, NARUTO. 50A, IDIOMs, tuaj yeem yog qhov nyuaj rau cov neeg txhais lus raws li lawv tso siab rau cov lus piv txwv lossis kev txhais lus dhau los. Ib yam li ntawd, 16D's "Slanted columns?" hais txog OP-EDS, uas yog cov ntawv kho kom zoo dua li kev tsim vaj tsev. Tsis tas li ntawd, 25D cov ntsiab lus LACES UP, uas yog ib qho ua kom npaj txhij mus skate, thiab 39D's EMPTY SET yog ib pawg lej uas tsis muaj cov ntsiab lus.

Tsis txhob txhawj yog tias koj tawm tsam nrog Friday puzzles. Christina Iverson, tus kws kho duab dhos ua si, muab tsab ntawv xov xwm yooj yim hom, uas xa tawm hnub Friday crossword nrog ntau cov ntaub ntawv nkag mus ncaj qha rau koj lub inbox. Ua li no, koj tuaj yeem xyaum thiab maj mam muaj kev ntseeg siab dua los daws cov kev sib tw nyuaj no. Yog tias koj txaus siab xa koj tus kheej lo lus hla mus rau New York Times, lawv muaj qhov qhib kev xa tawm uas tso cai rau koj xa koj cov lus nug hauv online.

Tau qhov twg los: Ella Dershowitz's crossword puzzle thiab The New York Times Easy Mode tsab ntawv xov xwm.