Sony nthuav tawm BURANO: Lub Revolutionary CineAlta Digital Cinema Lub Koob Yees Duab

Sony tsis ntev los no tau nthuav tawm nws qhov kev tsim tshiab kawg hauv ntiaj teb cov koob yees duab digital xinesmas - BURANO. Lub koob yees duab zoo kawg no zaum nruab nrab ntawm VENICE 2 thiab FX9, khav theeb cov yam ntxwv uas txhawb nqa Sony lub koob yees duab mus rau qhov siab tshiab.

Ib qho ntawm qhov zoo tshaj plaws ntawm BURANO yog nws qhov sib txawv raws li lub ntiaj teb thawj PL-mount lub koob yees duab nrog built-in hauv-lub cev stabilization (IBIS). Qhov no txhais tau hais tias kev tuav tes tua nrog xinesmas lo ntsiab muag yog tam sim no ua tau ntau dua li yav dhau los, hloov pauv txoj kev tsim khoom siab dua.

Lwm qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm BURANO yog nws qhov sib xyaw ua ke ntawm IBIS thiab cov khoom siv hauv ND (Neutral Density) lim. Qhov no yog qhov tshwj xeeb uas cov neeg ua yeeb yaj kiab tau mob siab rau xav, tshwj xeeb tshaj yog hauv cov koob yees duab me me uas tsis muaj iav. Sony tau ua tiav qhov kev sib tw no nrog BURANO, muaj peev xwm hinting ntawm kev nce qib zoo sib xws hauv lawv cov qauv koob yees duab yav tom ntej.

Tsis tas li ntawd, BURANO nta 8.6K daws teeb meem, X-OCN LT RAW codec, thiab XAVC H codec tshiab. Nws muaj peev xwm autofocus thiab muaj peev xwm sau txog 4K120 (hauv S35 qoob loo) ntawm CF Express Type B phaib.

Lub koob yees duab muaj ib haiv neeg E-Mount hauv qab nws PL mount, zoo ib yam li cov teeb pom kev zoo hauv VENICE 2. Qhov no tso cai rau kev sib raug zoo nrog ntau hom lo ntsiab muag, suav nrog cov lo ntsiab muag E-Mount thiab EF lo ntsiab muag.

Lub BURANO nta 8.6K sensor nrog dual haiv neeg ISO ntawm 800 thiab 3200, sib koom ntau yam tshwj xeeb nrog VENICE 2. Nws kuj muaj 16 nres ntawm latitude, zoo ib yam li cov txiaj ntsig tshwj xeeb tau los ntawm VENICE 2 hauv kev sim kuaj.

Qhov tseem ceeb, BURANO tua 8K txog li 30fps hauv tag nrho cov ncej, 6K ntawm txog 60fps hauv tag nrho cov ncej, thiab 4K txog li 120fps hauv S35 qoob loo. Nws kuj tseem muaj binning hom rau qis-kev daws teeb meem kaw, ntxiv nthuav nws cov versatility.

Lub peev xwm autofocus ntawm BURANO tau txais txiaj ntsig los ntawm FX9 thiab FX6 koob yees duab, ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov neeg ua haujlwm me lossis solo documentary shooting. Sony's autofocus thev naus laus zis ua tau zoo hauv kev tshawb pom lub ntsej muag thiab qhov muag nrhiav, muab qhov nrawm nrawm thiab nrawm.

Thaum lub BURANO tsis muaj peev xwm sau cov duab anamorphic thiab 3: 2 qhib-qhov rooj hom ntawm lub community launch, lub koob yees duab muaj de-squeeze functions rau anamorphic shooting, nrog ntxiv nta tau npaj rau yav tom ntej firmware hloov tshiab. Sony tab tom nrhiav kev tawm tswv yim los ntawm kev ua lag luam thiab tej zaum yuav txiav txim siab ntxiv cov ntawv nyeem tag nrho hauv cov lus teb rau cov kws yees duab thov.

Hauv cov ntsiab lus, Sony's BURANO yog lub koob yees duab hloov pauv kev ua si uas ntim nrog cov yam ntxwv tshiab uas thawb cov ciam teb ntawm digital xinesmas. Nws muab cov thawj- puas tau PL-mount nrog IBIS thiab built-in ND, muab tshwj xeeb cov duab zoo, thiab muaj kev muaj tswv yim tsis kawg rau filmmakers.

Qhov chaw:

- Sony BURANO Xovxwm Tshaj Tawm