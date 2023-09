MTV koom tes nrog Snapchat los koom ua ke AR Kev Paub rau Video Music Awards Voting

MTV tau koom tes nrog Snapchat kom tso cai rau cov neeg siv pov npav rau ib pawg ntawm Video Music Awards tom ntej (VMAs) siv Snapchat's AR-based lo ntsiab muag. Los ntawm kev siv Snap's Lub Koob Yees Duab Cov Khoom Siv, MTV lub hom phiaj los koom nrog cov kev paub txog kev muaj tiag (AR) rau hauv qhov khoom plig.

Thaum peb tus neeg sib tw zaum kawg rau qeb Zoo Tshaj Lij Tshaj Lij Tshiab tau txiav txim siab, cov neeg siv Snapchat yuav muaj sijhawm los pov npav lawv siv lub Lens tshwj xeeb tsim los ntawm Saucealitos. Los ntawm kev taw qhia lawv qhov kev xaiv nrog ib, ob, lossis peb tus ntiv tes, cov neeg siv tuaj yeem xaiv tus kws kos duab uas lawv xav pov npav rau. Txawm hais tias nws tseem tsis paub meej tias qhov cuam tshuam ntau npaum li cas ntawm Snapchat kev pov npav yuav muaj nyob rau hauv qhov kawg suav, txhua qhov kev pov npav suav.

Thaum lub sijhawm VMA livestream, MTV npaj yuav nthuav tawm AR Moonperson, nthuav tawm cov kiv cua-xa selfies, thoob plaws qhov xwm txheej. Raws li qhov nostalgic kov, MTV thov kom tib neeg xa lawv cov selfies ua ntej siv daim ntawv ib txwm muaj.

Txhawm rau koom nrog cov neeg saib ntxiv, cov tib neeg tuaj yeem ntsib AR Moonperson cov nyhuv, ua rau nws mus rau hauv lawv lub tsev. Los ntawm kev xaiv tus selfie los ntawm lawv lub koob yees duab yob, lawv tuaj yeem pom cov neeg ntab ntab ntab nrog lawv lub ntsej muag pom hauv lub visor.

Snapchat cov neeg siv tuaj yeem nkag mus rau cov kev paub AR no pib txij li 11 AM ET thaum lub Cuaj Hlis 12, ob peb teev ua ntej VMA pib thaum 8 teev tsaus ntuj ET.

Thaum MTV's VMAs yav dhau los tau sau 40.1 lab kev sib cuam tshuam thoob plaws hauv kev tshaj xov xwm nrov xws li Facebook, Instagram, Twitter, thiab YouTube, Snapchat tsis tuaj ntawm daim ntawv teev npe. Txawm li cas los xij, MTV lees paub tias Snapchat yog qhov zoo rau nws cov neeg tuaj saib lub hom phiaj ntawm 13- rau 24-xyoo-laus.

Qhov kev koom tes no nrog MTV cim Snapchat txoj kev nkag mus rau qhov khoom plig qhia qhov chaw siv nws Cov Khoom Siv Lub Koob Yees Duab. Yav dhau los, Snap tau koom tes nrog ntau lub suab paj nruag festivals, cov neeg ua yeeb yam hauv kev ncig xyuas, thiab kev sib tw kis las los qhia AR cov kev paub rau cov kiv cua. Piv txwv li, pab pawg ncaws pob LA Rams tau siv Snapchat cov thev naus laus zis hauv chaw ntau pob los tso cov kiv cua ntawm lub vijtsam loj.

Snap qhov tseem ceeb ntawm cov khoom lag luam thiab AR-raws li lub koob yees duab daws teeb meem tau dhau los ua pov thawj. Ntxiv nrog rau kev koom tes nrog cov suab paj nruag festivals, lub tuam txhab tau pib AR Enterprise Services (ARES) muab cov cuab yeej xws li AR Try-On thiab 3D cov khoom saib. Snap kuj tau qhia txog AR Mirrors, ua rau cov hom lag luam sib txuas nws cov thev naus laus zis rau hauv qhov chaw lub cev.

Qhov chaw:

- MTV

- Snap