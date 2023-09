Apple's Second-Generation AirPods Pro Hloov mus rau USB-C rau them Case

Apple tau tshaj tawm thaum lub sijhawm iPhone 15 qhov kev tshwm sim tias AirPods Pro thib ob yuav tam sim no tuaj nrog USB-C them rooj plaub. Qhov no yog qhov hloov pauv tseem ceeb vim nws txhais tau hais tias AirPods Pro tam sim no yuav siv tib lub charger li iPad thiab MacBook, tso cai rau cov neeg siv siv txhua USB-C cable lawv muaj. Qhov loj me thiab roj teeb muaj peev xwm ntawm AirPods Pro ua rau nws sib xws nrog ntau yam ntawm USB-C cables, ua kom yooj yim rau cov neeg siv.

Tsis tas li ntawd, AirPods Pro tshiab yuav txuas ntxiv txhawb kev them nyiaj wireless, muab cov neeg siv yooj yim los them lawv lub mloog pob ntseg yam tsis tas yuav siv cov cables. Hais txog kev tiv thaiv, tau muaj kev txhim kho me ntsis hauv cov plua plav thiab dej tsis kam ntawm AirPods Pro. Lawv tam sim no muaj qhov ntsuas IP54, uas muab qee qhov kev tiv thaiv tiv thaiv plua plav thiab dej txaws. Txawm li cas los xij, cov neeg siv yuav tsum tsis txhob submerging AirPods Pro hauv dej.

Txawm hais tias tseem tsis tau muaj xov xwm hais txog thaum lwm cov qauv ntawm AirPods yuav ua raws li kev cai, nws tau cia siab tias qhov kev hloov pauv no rau USB-C yuav raug coj los siv rau hauv cov qauv yav tom ntej. Tus nqi ntawm AirPods Pro tshiab yuav nyob ntawm $ 249 hauv Asmeskas thiab 30 lwm lub tebchaws, thiab lawv yuav muaj rau kev yuav pib lub Cuaj Hli 22.

Zuag qhia tag nrho, qhov no txav mus rau USB-C them rau AirPods Pro thib ob tiam muaj kev sib raug zoo dua thiab yooj yim rau cov neeg siv, nrog rau kev txhim kho kev tiv thaiv plua plav thiab dej. Apple txuas ntxiv txhim kho nws cov khoom kom tau raws li cov kev xav tau ntawm nws cov neeg siv khoom.

Qhov chaw: Apple Event - iPhone 15 Launch