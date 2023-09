Txhua Lub Sijhawm Tsawg Tus Nqi ntawm Apple's Tshiab 15-nti M2 MacBook Cua thiab Ntau

Yog tias koj nyob hauv kev ua lag luam rau MacBook tshiab lossis iPad Pro, muaj qee qhov kev pom zoo tam sim no. Apple tus tshiab 15-nti M2 MacBook Air tam sim no ntawm kev muag khoom rau txhua lub sijhawm luv nqi ntawm $ 1,299, uas yog $ 200 tawm ntawm tus nqi ib txwm. Cov qauv no los nrog lub peev xwm 512GB thiab nta 15.3-nti Liquid Retina zaub, Apple Silicon kev ua tau zoo, thiab roj teeb lub neej 18-teev. Kev txuag nyiaj kuj tseem siv rau 256GB qauv, uas tam sim no muaj rau $ 1,099.

Rau cov neeg siv iPad Pro, Apple's 11-nti Magic Keyboard tam sim no luv nqi rau $ 209.99, nqis los ntawm $ 299. Cov keyboard no tau sib xws nrog txhua yam ntawm Apple lub iPad tshiab, suav nrog M2 thiab M1 series, nrog rau iPad Air tshiab. Nws muab kev paub ntaus ntawv zoo dua nrog cov yuam sij backlit thiab lub trackpad built-in. Cov keyboard txuas rau iPad siv Apple's Smart Connector, tshem tawm qhov xav tau them nyiaj thiab Bluetooth txuas.

Yog tias koj tab tom nrhiav lub charger portable, UGREEN tau tso tawm 10,000mAh MagSafe Power Bank tshiab. Lub txhab nyiaj fais fab no nta MagSafe kauj thiab tuaj yeem xa 7.5W them ceev rau iPhones thiab 15W nrawm rau hauv cov khoom siv. Nws kuj muaj ob qhov chaw nres nkoj ntxiv rau them lwm yam khoom siv. Lub txhab nyiaj fais fab tam sim no muag rau $ 48.99, nqis los ntawm $ 70.

Cov kev cog lus no muab kev txuag nyiaj zoo ntawm Apple cov khoom siv tshiab thiab cov khoom siv tshiab, ua rau lub sijhawm zoo tshaj plaws los txhim kho koj cov thev naus laus zis. Tsis txhob plam tawm ntawm cov luv nqi no!

Qhov chaw:

- Cov ntawv xov xwm: 9to5Toys (txuas tsis tau muab)

- Cov ntsiab lus:

- MacBook Cua: Kua kab ntawm lub teeb yuag thiab nqa tau lub laptops

- Khawv koob Keyboard: Apple's keyboard accessory rau iPad Pro

- MagSafe: Apple's magnetic charging system

- Liquid Retina zaub: Apple cov khoom siv thev naus laus zis nrog cov kev daws teeb meem siab thiab cov xim zoo nkauj

- Apple Silicon: Apple cov txheej txheem tsim tsim rau Mac computers

- USB-C: Ib hom txuas thiab cable feem ntau siv rau kev them nyiaj thiab hloov cov ntaub ntawv

- Smart Connector: Apple lub tswv yim kev sib txuas thev naus laus zis rau cov khoom siv ntxiv

- Thunderbolt: Cov ntaub ntawv ceev ceev thiab cov qauv kev sib txuas

- USB-A: Ib hom txuas thiab cable feem ntau siv rau kev them nyiaj thiab hloov cov ntaub ntawv