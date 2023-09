Samsung Galaxy Buds 2 Pro luv nqi rau Back to School Season

By

Ua tib zoo mloog txhua tus neeg nyiam lub mloog pob ntseg! Samsung tab tom muab kev cog lus zoo heev ntawm lawv cov Galaxy Buds 2 Pro tsuas yog nyob rau lub sijhawm rau lub caij rov mus kawm ntawv. Lub wireless earbuds tam sim no ntawm kev muag nrog 23 feem pua ​​​​qis, nqa tus nqi nqis los ntawm $ 230 txog $ 178. Qhov no yog tus nqi qis tshaj peb tau pom txij li hnub Friday Dub. Dab tsi yog qhov zoo dua yog tias tag nrho peb xim ntawm Galaxy Buds 2 Pro suav nrog hauv kev muag khoom, nrog rau cov qauv dawb raug nqi ib duas dua li cov graphite thiab bora ntshav xaiv.

Lub Galaxy Buds 2 Pro sawv cev rau kev txhim kho tseem ceeb ntawm cov qauv dhau los. Cov qauv dhau los xws li Galaxy Buds Live tsis muaj lub suab nrov tshem tawm, thaum thawj Galaxy Buds Pro muaj teeb meem nrog lub suab thaiv thiab zoo. Hauv peb qhov kev tshuaj xyuas, peb tau txais txiaj ntsig Galaxy Buds 2 Pro tus qhab nia ntawm 86, qhuas lawv lub suab nrov tshem tawm lub peev xwm thiab txhim kho haum. Lub roj teeb lub neej, kav ntev li tsib teev ntawm kev mloog txuas ntxiv, tseem zoo ib yam li nws cov thawj coj. Hu zoo kuj tseem zoo ib yam.

Cov luv nqi Galaxy Buds 2 Pros no yog ib feem ntawm Samsung's "Smart Home event" ntawm Amazon, uas suav nrog lwm cov txiaj ntsig zoo siab. Piv txwv li, 49 "Odyssey G9 Gaming Monitor yog tam sim no 29 feem pua ​​​​tawm, poob ntawm $ 1,400 txog $ 1,000. Tsis tas li ntawd, Galaxy Saib 5 40mm LTE muaj nyob ntawm tus nqi luv nqi ntawm $ 230, nqis los ntawm $ 330. Lwm yam Samsung gadgets, xws li Galaxy Z Flip 5G Xov tooj ntawm tes, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition, thiab Pro Ultimate microSD Memory Card, kuj tseem muaj muag tam sim no.

Yog tias koj tsis xav plam tawm ntawm qhov tseeb tech deals thiab yuav cov lus qhia, nco ntsoov ua raws @EngadgetDeals ntawm Twitter thiab sau npe rau tsab ntawv xov xwm Engadget Deals.

Qhov chaw:

- Engadget: Samsung Galaxy Buds 2 Pro luv nqi rau lub caij rov mus kawm ntawv