Samsung Tshaj Tawm Ib UI 6.0 Beta rau Galaxy A34

Samsung tsis ntev los no tau tshaj tawm qhov kev cia siab heev One UI 6.0 beta rau nws Galaxy A34 smartphone hauv UK. Qhov no beta version, sau npe A346BXXU4ZWI1, hnyav kwv yees li 2GB thiab los nrog qhov tseeb Android 14 operating system.

Thaum qhov kev pab cuam beta tau pib hauv UK, nws xav tias yuav nthuav dav mus rau lwm lub tebchaws xws li Tuam Tshoj, Is Nrias teb, Kauslim Teb, Lub Tebchaws Yelemees, thiab Poland sai sai. Qhov no txhais tau hais tias Galaxy A34 cov neeg siv hauv cov cheeb tsam no tuaj yeem cia siab tias yuav sim tawm cov yam ntxwv tshiab thiab kev txhim kho qhia hauv One UI 6.0.

Txhawm rau koom nrog hauv beta program, Galaxy A34 cov tswv yuav tsum xub nruab Samsung Members app ntawm lawv cov khoom siv. Los ntawm qhov ntawd, lawv tuaj yeem yooj yim thov rau qhov kev pab cuam beta thiab tos rau qhov hloov tshiab kom muaj nyob rau hauv qab Software hloov tshiab seem hauv lawv lub cuab yeej Chaw.

Galaxy A34 One UI 6.0 beta program ua raws li cov kev pabcuam beta ua tiav rau Galaxy S23 series thiab Galaxy A54. Samsung tau paub txog kev koom tes nrog nws cov neeg siv hauv kev sim thiab txhim kho cov txheej txheem, ua kom muaj kev ruaj khov thiab ua kom zoo dua software rau nws cov neeg siv khoom.

Nrog One UI 6.0, Samsung lub hom phiaj los txhim kho tag nrho cov neeg siv kev paub dhau los los ntawm kev qhia cov yam ntxwv tshiab, txhim kho kev ua haujlwm thiab kev nyab xeeb, thiab ua kom zoo rau cov neeg siv interface. Raws li qhov hloov tshiab loj rau yav dhau los One UI 5.5, nws xav tias yuav coj kev txhim kho tseem ceeb thiab saib tshiab rau Galaxy A34.

Qhov chaw:

- Qhov chaw (ntxig lub npe / lub vev xaib ntawm no)

- Ntawm (ntxig lub npe / lub vev xaib no)