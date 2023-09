Samsung Lub Caij Nplooj Ntoos Zeeg Muag: Galaxy Saib 6 rau $ 100 nrog Kev Yuav Xov Tooj Tshiab

By

Tam sim no Samsung tab tom muab qhov kev txaus siab uas yog ib feem ntawm lawv qhov kev tshwm sim muag khoom poob. Cov neeg siv khoom tuaj yeem yuav Samsung Galaxy Watch 6 rau tsawg li $ 100 thaum lawv yuav lub xov tooj tshiab. Cov xov tooj tsim nyog rau cov khoom siv no suav nrog Samsung Galaxy S23 Ultra thiab Samsung Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Watch 6, uas tau tsim tawm thaum Lub Yim Hli nrog tus nqi pib ntawm $ 300, tam sim no muaj nyob ntawm tus nqi txo qis ntawm $ 100 los ntawm qhov kev thov no. Qhov kev cog lus no yog lub sijhawm zoo rau cov neeg uas xav yuav lub smartwatch nrog rau lawv lub xov tooj tshiab. Kev txuag nyiaj yuav txawv nyob ntawm qhov loj ntawm lub moos thiab kev xaiv ntawm Bluetooth lossis LTE kev xaiv kev sib txuas.

Rau qhov yooj yim 40mm loj nrog Bluetooth txuas, tus nqi raws li ib feem ntawm pob khoom yog $ 100. Kev hloov kho mus rau qhov kev xaiv 44mm yuav raug nqi $ 110, nqis los ntawm tus nqi qub ntawm $ 330. Nyob rau sab LTE, 40mm thiab 44mm variants muaj nyob rau ntawm $ 120 thiab $ 130 feem. Qhov saum toj-spec version ntawm lub moos, uas muaj tus nqi muag khoom ntawm $ 330, tam sim no tuaj yeem yuav tau rau $ 130, uas ua rau txuag tau $ 250.

Yog tias lub smartwatch tsis txaus siab, cov neeg siv khoom kuj muaj kev xaiv los yuav Galaxy Buds 2 Pro ntawm tus nqi luv nqi ntawm $ 50, $ 130 txuag nyiaj, thaum yuav lub xov tooj. Cov pob ntseg wireless no muaj nyob hauv cov xim dawb, ntshav, lossis graphite.

Xwb, cov neeg siv khoom tuaj yeem xaiv ntxiv Galaxy Tab S9 rau lawv cov khoom hauv Android. Nrog rau qhov kev pom zoo no, lawv tuaj yeem txuag tau txog $ 230 ntawm 256 GB beige ntsiav tshuaj. Tus nqi qub ntawm cov ntsiav tshuaj yog $ 920, tab sis nrog qhov kev thov no, nws tsuas yog tus nqi $ 690, yog tias qhov kev yuav khoom suav nrog Galaxy S23 Ultra.

Qhov no Samsung lub caij nplooj zeeg muag khoom nthuav qhia cov neeg siv khoom nrog lub sijhawm zoo siab los cawm ntau yam khoom Samsung. Txawm hais tias nws yog lub xov tooj tshiab, smartwatch, wireless earbuds, lossis ntsiav tshuaj, muaj cov luv nqi rau txhua qhov kev nyiam. Tsis txhob hnov ​​​​qab txog cov kev pom zoo no.

