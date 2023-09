Nintendo Hloov 2 Lus xaiv: Ua tsis taus pa ntawm Wild Demo Showcased txhim kho Graphics thiab Load Times

Cov lus xaiv hais txog Nintendo lub console tom ntej, hu ua 'Hloov 2', tau nthuav tawm tsis ntev los no. Raws li cov lus ceeb toom los ntawm Eurogamer thiab VGC, cov neeg tsim khoom xaiv tau muaj lub sijhawm los nthuav tawm lub console thaum Gamescom 2023. Lub demo tau nthuav tawm qhov kev hloov kho tshiab ntawm Cov Lus dab neeg ntawm Zelda: Ua tsis taus pa ntawm Tsiaj qus, txawm hais tias qhov tshwj xeeb ntawm kev txhim kho tsis tau muab rau lub sijhawm.

Cov lus xaiv tshiab tam sim no tau tshwm sim los ntawm Nate lub Hate podcast tsis ntev los no. Tus tswv tsev tau thov tias Gamescom tech demo showcased Breath of the Wild khiav ntawm 4K 60fps, nrog rau qhov kev txhim kho tseem ceeb yog kev tshem tawm lub sijhawm thauj khoom. Nws yog ib qho tseem ceeb kom paub meej tias cov lus xaiv no tsis txhais tau tias lub npe hloov pauv yuav rov tso tawm nrog cov khoom siv tom ntej. Xwb, nws tau siv los ua kom pom cov kev nce qib ntawm cov neeg ua tiav.

Kuj tseem muaj cov ntaub ntawv hais tias tech demo ua haujlwm DLSS 3.5, Nvidia's real-time AI upscaling technology. Txawm li cas los xij, nws tsis paub meej tias qhov demo siv tag nrho cov txheej txheem ntawm 3.5 version, xws li cov qauv tsim. Kev suav nrog DLSS tau yog ib lub ntsiab lus ntawm kev xav txog kev hloov pauv tau ntau xyoo, thiab qhov hais txog ntawm 3.5 version yog qhov xav tsis thoob.

Thaum lub sijhawm sib tham podcast, tus tswv tsev tau hais tias Lub Peb Hlis 2024 yog hnub ua tau txawm hais tias nws tsis paub meej tias qhov no tau xa mus rau hnub tshaj tawm lossis hnub tso tawm. Cov lus xaiv dhau los ua ntej lub xyoo no qhia txog kev tso tawm lig 2024 rau Hloov 2.

Nws yog ib qho tseem ceeb kom nco ntsoov tias cov lus xaiv no tsis raug lees paub los ntawm Nintendo lub sijhawm no. Cov ntaub ntawv yog nyob ntawm qhov chaw thiab cov lus hais. Tsis tas li ntawd, yog tias cov lus qhia tshwj xeeb no yog qhov tseeb, nws yog qhov tseem ceeb uas yuav tsum xav txog tias cov thev naus laus zis tso tawm ntawm Gamescom yuav tsis tas yuav cuam tshuam cov yam ntxwv ntawm lub console kawg.

Raws li cov lus xaiv no txuas ntxiv mus, nws yog qhov zoo siab los xav txog qhov muaj peev xwm ntawm kev txhim kho ntawm Breath of the Wild ntawm 'Hloov 2'. Txawm li cas los xij, kom txog thaum cov lus tshaj tawm raug tsim los ntawm Nintendo, cov lus xaiv no yuav tsum tau coj nrog cov ntsev ntsev.

