Meta-Sorter: AI-based Method Txhim Kho Biome Labeling hauv Microbiome Samples

Cov kws tshawb fawb los ntawm Huazhong University of Science thiab Technology tau tsim ib txoj hauv kev tshiab AI hu ua "Meta-Sorter" los txhim kho biome labeling rau microbiome qauv. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Environmental Science thiab Ecotechnology, showcases yuav ua li cas Meta-Sorter leverages neural networks thiab hloov kev kawm txuj ci los daws cov kev sib tw ntawm cov ntaub ntawv tsis tiav hauv MGnify database.

Txoj hauv kev Meta-Sorter muaj ob kauj ruam tseem ceeb. Ua ntej, tus qauv neural network yog tsim los siv ntau dua 118,000 microbial kuaj los ntawm 134 biomes thiab lawv cov biome ontology sib raug. Cov qauv no ua tiav qhov nruab nrab zoo AUROC (Tshwj xeeb hauv qab Tus Neeg Txais Kev Ua Haujlwm Cov yam ntxwv nkhaus) ntawm 0.896, txheeb xyuas cov qauv kom raug nrog cov ncauj lus kom ntxaws biome.

Cov kauj ruam thib ob yog siv kev hloov pauv kev kawm nrog cov qauv qhia tshiab uas muaj cov yam ntxwv sib txawv. Cov kws tshawb fawb tau suav nrog 34,209 cov qauv tshiab los ntawm 35 biomes, suav nrog yim qhov tshiab, rau hauv cov qauv hloov pauv ntawm cov neural network. Qhov no ua rau qhov nruab nrab AUROC zoo tshaj plaws ntawm 0.989, ua tau zoo kwv yees cov ntaub ntawv biome rau cov qauv qhia tshiab uas sau tias "Mixed biome."

Meta-Sorter qhia qhov tseeb tag nrho ntawm 96.7% hauv kev faib cov qauv nrog cov lus piav qhia biome tsis tiav. Qhov kev daws teeb meem no daws teeb meem ntawm qhov yuam kev cascading thiab qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev paub tshawb pom hauv kev tshawb fawb ib puag ncig thiab lwm yam kev qhuab qhia.

Tsis tas li ntawd, Meta-Sorter refines biome annotations rau under-annotated thiab mis-annotated qauv. Nws txoj haujlwm tsis siv neeg ntawm cov kev faib tawm meej rau cov qauv tsis pom tseeb muab kev nkag siab zoo tshaj li cov ntaub ntawv qub. Qhov sib txawv ntawm cov qauv mus rau ib puag ncig ib puag ncig pab txhim kho kev ntseeg tau thiab siv tau ntawm kev tshawb fawb xaus.

Raws li cov txheej txheem kev cai rau kev xa cov ntaub ntawv thiab kev sib koom ua ke meta-cov ntaub ntawv txuas ntxiv tsim, Meta-Sorter yuav tsum tau hloov pauv kev tshuaj xyuas thiab kev txhais cov qauv hauv zej zog microbial. Nws yuav ua kom muaj tseeb thiab pom kev pom ntau dua hauv kev tshawb fawb microbiome thiab dhau mus.

