Qualcomm Kos Npe Deal nrog Apple los muab 5G Chips Txog 2026

Qualcomm tshaj tawm rau hnub Monday tias nws tau kos npe rau daim ntawv cog lus nrog Apple los muab 5G chips rau iPhones kom txog thaum tsawg kawg 2026. Qhov kev pom zoo no txuas ntxiv kev sib raug zoo ntawm ob lub tuam txhab, thiab nws qhia tias Apple tam sim no tsis npaj los tsim nws tus kheej modem technology. Qhov kev pom zoo los ntawm lub sijhawm thaum Apple ntsib cov teeb meem hauv Suav teb thiab tab tom nrhiav kom ntxiv dag zog rau nws cov khoom siv hauv lwm qhov chaw.

Raws li daim ntawv cog lus tshiab, Qualcomm yuav muab cov chips rau iPhones uas yuav tso tawm txhua xyoo kom txog rau thaum 2026. Tus nqi tseeb ntawm daim ntawv cog lus tsis tau tshaj tawm, tab sis nws tau hais tias zoo ib yam li cov khoom siv yav dhau los ntawm ob lub tuam txhab. Qualcomm cov khoom lag luam tau nce los ntawm 4 feem pua ​​​​tom qab tshaj tawm, thaum Apple shares tau nce 0.5 feem pua.

Qhov kev pom zoo no tsim los ntawm daim ntawv cog lus khoom siv chips uas Qualcomm thiab Apple tau kos npe hauv 2019, tom qab kev daws teeb meem ntawm kev tsis sib haum xeeb ntev ntawm ob lub tuam txhab. Daim ntawv cog lus muab khoom no tau teem caij tas sijhawm rau xyoo no, ua rau iPhones xav tias yuav tshaj tawm rau hnub Tuesday kawg rau kev nthuav tawm raws li qhov kev pom zoo.

Ntxiv nrog rau daim ntawv cog lus muab chip, Qualcomm kuj tau lees paub tias nws daim ntawv tso cai patent nrog Apple, uas tau kos npe rau xyoo 2019, tseem nyob hauv qhov chaw. Qhov kev cog lus no tau teem sijhawm tas sijhawm hauv 2025, tab sis muaj kev xaiv los txuas ntxiv rau ob xyoos ntxiv.

Apple tau ua haujlwm ntawm nws tus kheej modem thev naus laus zis thiab tau txais Intel lub modem unit rau $ 1 nphom hauv 2019. Txawm li cas los xij, lub tuam txhab tseem tsis tau qhia meej txog thaum twg nws npaj yuav pib siv nws tus kheej chips.

Thaum Qualcomm cov phiaj xwm uas tsuas yog ib feem tsib ntawm Apple lub iPhones yuav siv nws cov chips los ntawm 2026, qhov kev kwv yees yav dhau los los ntawm lub tuam txhab tau muaj kev saib xyuas ntau dhau. Nws yuav tsum raug sau tseg tias txhua tus qauv iPhone 14 tso tawm xyoo tas los siv Qualcomm modems. Qualcomm tus Thawj Saib Xyuas Nyiaj Txiag tseem cia siab tias "feem ntau" ntawm 2023 iPhones tau teem tseg rau lub lim tiam no suav nrog Qualcomm modems.

Zuag qhia tag nrho, qhov txuas ntxiv ntawm Qualcomm thiab Apple ntxiv dag zog rau lawv txoj kev koom tes thiab ua kom muaj kev ruaj khov ntawm 5G chips rau Apple lub iPhone yav tom ntej. Nws kuj tseem qhia tias Apple tsis npaj los tsim nws tus kheej modem thev naus laus zis nyob rau yav tom ntej.

Source: Thawj tsab xov xwm tau muab los ntawm Reuters.