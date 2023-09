Qualcomm txuas ntxiv Deal los muab Apple nrog 5G Modems

Qualcomm tau tshaj tawm qhov txuas ntxiv ntawm nws qhov kev pom zoo los muab 5G modems rau Apple lub xov tooj smartphones, qhia tias Apple tseem tab tom ntsib teeb meem hauv kev tsim cov thev naus laus zis hauv tsev. Txij li xyoo 2018, Apple tau ua haujlwm tsim nws tus kheej modems, uas yog lub luag haujlwm rau kev sib txuas lus ntawm nws cov khoom siv thiab cov xov tooj ntawm tes. Qhov kev siv zog no yog ib feem ntawm Apple lub tswv yim loj dua los tsim ntau dua ntawm nws cov khoom siv semiconductor sab hauv es tsis yog tso siab rau lwm tus neeg muag khoom.

Raws li cov lus pom zoo, Qualcomm yuav muab Apple nrog nws cov chips rau lub xov tooj smartphone uas tau teem tseg rau 2024, 2025, thiab 2026. Txawm hais tias qhov tshwj xeeb ntawm qhov kev cog lus tsis tau tshaj tawm, Qualcomm tau hais tias lawv zoo ib yam li thawj daim ntawv cog lus tau mus txog xyoo 2019. . Raws li tus thawj coj chipmaker hauv 5G thev naus laus zis, Qualcomm tau qhia kev ntseeg siab hauv nws txoj kev coj ua lag luam ntev.

Apple yog Qualcomm tus neeg siv khoom loj tshaj plaws, lub luag haujlwm rau kwv yees li 25% ntawm nws cov nyiaj tau los. Qhov kev cia siab yog tias yav tom ntej iPhone 15, tau tshaj tawm rau hnub Tuesday, yuav yog ib qho ntawm cov qauv kawg los siv Qualcomm's modems. Kua thiab Qualcomm yav dhau los tau koom nrog hauv cov cuab yeej cuab tam muaj txiaj ntsig zoo thiab kev cog lus tsis sib haum xeeb thoob ntiaj teb ua ntej mus txog kev sib hais hauv 2019, uas suav nrog "kev cog lus ntau xyoo chipset."

Txawm li cas los xij, Apple txuas ntxiv nws cov phiaj xwm kev txhim kho modem sai sai tom qab ntawd los ntawm kev tau txais Intel lub xov tooj ntawm tes ua lag luam rau $ 1 nphom. Qhov kev pom zoo tshiab no nrog Qualcomm tso cai rau muaj peev xwm ntawm Apple maj mam sib xyaw nws tus kheej cov chips rau hauv nws lub xov tooj ntawm peb lub xyoos tom ntej, yog tias lawv npaj txhij rau kev xa tawm.

Qhov tseem ceeb, Qualcomm cov kev sib koom tau ntsib kev nce 8% hauv kev ua lag luam ua ntej kev lag luam raws li kev tshaj tawm, nws thiaj li daws nrog 3% nce hauv kev lag luam thaum sawv ntxov. Thaum lub Tsib Hlis 2021, Apple kuj tau nkag mus rau hauv ntau txhiab daus las, ntau xyoo nrog Broadcom rau ntau yam 5G.

Cov Ntsiab Lus:

- Modem: Ib qho khoom siv uas ua rau kev sib txuas lus ntawm lub computer lossis smartphone thiab internet ntawm kev sib txuas hauv network.

- Semiconductor: Cov khoom siv, feem ntau silicon, uas muaj cov khoom siv hluav taws xob hluav taws xob ntawm tus neeg xyuas pib thiab cov insulator. Siv los tsim ntau yam khoom siv hluav taws xob.

- 5G: Lub cim thib tsib ntawm wireless technology, muab kev nrawm dua thiab txhim kho kev sib txuas piv rau tiam dhau los.

- Chipmaker: Ib lub tuam txhab tsim thiab tsim cov khoom siv sib xyaw ua ke (chips) siv hauv cov khoom siv hluav taws xob.

Qhov chaw:

- Cov ntawv xov xwm: Tsis muaj URL muab

- Qualcomm - Official Lub Vev Xaib: Tsis muaj URL muab

- Kua - Lub vev xaib official: Tsis muaj URL muab

- Intel - Official Lub Vev Xaib: Tsis muaj URL muab

- Broadcom - Official Lub Vev Xaib: Tsis muaj URL muab