Apple yuav txuas ntxiv siv Qualcomm Modem Chips rau peb xyoos tom ntej

Shares ntawm Qualcomm Inc. pom muaj ntau dua 3.8% tom qab tshaj tawm tias Apple Inc. yuav txuas ntxiv siv Qualcomm's mobile modem chips rau peb xyoos tom ntej. Qhov no los ua ib qho surprise, raws li Apple tau xav tias yuav txo nws txoj kev siv cov modems pib xyoo no.

Cov khoom lag luam tau tshaj tawm tsuas yog ib hnub ua ntej qhov kev tshwm sim tso rau iPhone 15 series. Raws li Qualcomm, lawv cov chips modem yuav raug muab tso ua ke rau hauv peb tiam iPhone yav tom ntej, tau teem tseg rau xyoo 2024, 2025, thiab 2026. Txawm li cas los xij, Qualcomm cia siab tias nws yuav tsuas muab kwv yees li 20% ntawm cov modems xa nrog Apple's 2026 handsets.

Kua suav hais tias yog ib qho ntawm Qualcomm cov neeg siv khoom tseem ceeb tshaj plaws, nrog rau lub tuam txhab kev yuav khoom suav nrog ntau tshaj ib feem tsib ntawm Qualcomm cov nyiaj tau los ntawm $ 44.2 nphom hauv xyoo 2020. Cov kev yuav khoom no feem ntau suav nrog cov khoom siv dav dav siv los txhawb 5G kev sib txuas ntawm iPhones.

Qualcomm muab Apple nrog 5G modem chips uas hloov cov ntaub ntawv hauv lub cuab yeej mus rau hauv xov tooj cua cov cim rau kev xa mus rau lub xov tooj ntawm tes. Tsis tas li ntawd, Qualcomm muab lwm yam kev txhawb nqa xws li me me 5G kav hlau txais xov rau smartphones thiab RF frontends, uas lim xov tooj cua cuam tshuam thiab nthuav tawm 5G teeb liab.

Apple tsis tsuas yog muab cov chips los ntawm Qualcomm tab sis kuj tso cai sau cov ntawv sib txuas lus tseem ceeb rau kev sib txuas wireless hauv xov tooj. Xyoo tas los, Apple tau them Qualcomm $ 1.9 nphom hauv daim ntawv tso cai tus nqi rau cov patents no.

Ua ntej muaj kev sib haum xeeb ntawm kev sib ntaus sib tua raws cai ntawm Qualcomm thiab Apple hauv 2019, Qualcomm's networking patents yog qhov teeb meem tsis sib haum xeeb. Raws li ib feem ntawm kev sib hais haum, Apple tau pom zoo tso cai rau Qualcomm's patents rau rau xyoo, nrog rau kev xaiv txuas ntxiv rau ob xyoos ntxiv. Apple qhov tau los ntawm Intel Corp.'s modem chip lag luam ntxiv txhawb nws txoj kev siv zog los hloov Qualcomm's chips nrog nws tus kheej thev naus laus zis.

Txawm li cas los xij, nws zoo nkaus li tias Apple txoj kev nrhiav hauv tsev wireless networking thev naus laus zis tuaj yeem ntsib kev qeeb, raws li kev txiav txim siab txuas ntxiv siv Qualcomm chips mus txog 2026 qhia. Apple muaj cov ntaub ntawv teev tseg ntawm kev tsim nws tus kheej chips, tsim cov txheej txheem tseem ceeb rau iPhones, Mac computers, thiab Apple Watch.

Ntxiv rau Qualcomm's modem chips, Apple lub hom phiaj los hloov lwm cov khoom thib peb nrog kev cai silicon. Bloomberg tau tshaj tawm ua ntej lub xyoo no tias Apple npaj yuav tsim nws tus kheej Wi-Fi thiab Bluetooth modules, muaj peev xwm hloov cov nti tam sim no muab los ntawm Broadcom Inc. Qhov thib ob version ntawm cov qauv no yuav tsum suav nrog kev sib txuas ntawm tes zoo ib yam li Qualcomm's modem chips, txawm tias nws tso tawm. hnub tseem tsis paub meej.

Qhov cuam tshuam ntawm Apple txoj kev txhim kho nti ntawm Qualcomm kev lag luam yog xav tias yuav raug cuam tshuam los ntawm Qualcomm qhov nthuav dav rau hauv lub tsheb processor thiab server chip kev lag luam.

