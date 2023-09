Rau PlayStation Plus Ntxiv Kev Ua Si Tshaj Tawm rau lub Cuaj Hli

Ib daim ntawv xa tawm tau nthuav tawm rau rau PlayStation Plus Ntxiv kev ua si uas yuav muaj nyob rau lub Cuaj Hli. Cov kev ua si tau sib koom los ntawm qhov kev ntseeg tau ntawm billbil-kun ntawm Dealabs. Cov kab ntawv suav nrog NieR Replicant, Hnub Qub Dej Hiav Txwv: Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, thiab Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 yog qhov hloov kho ua ntej rau NieR:Automata. Nws tau txais kev tshuaj xyuas zoo, nrog IGN muab nws 8/10 thiab qhuas qhov kev pom zoo thiab kev sib ntaus sib tua. Qhov kev ua si zaj dab neeg tau suav tias yog nws qhov tshwj xeeb.

Unpacking, tso tawm xyoo 2021, yog qhov kev ua si nrov indie uas tig mus rau kev teeb tsa cov khoom hauv ntau qhov chaw. IGN tau muab nws qhov 8/10, qhia txog nws qhov yooj yim tab sis txaus siab rau kev ua si puzzle thiab nws lub peev xwm los qhia zaj dab neeg tsis txaus ntseeg txog cov khoom ntiag tug.

Cov kev ua si no tau teem rau muaj rau PS Plus Ntxiv thiab hwm cov tswv cuab pib txij lub Cuaj Hli 19. Qhov kev tso tawm no yog thawj pawg ua si tom qab Sony tus nqi tsis ntev los no tau nce rau tag nrho nws cov PS Plus 12-hli subscription thoob ntiaj teb.

Txog tam sim no, tsis muaj kev lees paub los ntawm Sony txog cov npe kev ua si tawm lossis nws muaj. Cov kiv cua tau mob siab tos txais cov ntawv tshaj tawm los lees paub cov kab ntawv. Nyob twj ywm rau kev hloov tshiab ntxiv.

Source: IGN (Tshawb xyuas: Wesley Yin-Poole)