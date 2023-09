Lub Tebchaws Sau ntawm Aerial Photography koom tes nrog Monmouth Kev Tshawb Fawb los khaws cov ntaub ntawv muaj txiaj ntsig

By

National Collection of Aerial Photography (NCAP) yog lub chaw khaws ntaub ntawv muaj npe nrov ntawm cov duab huab cua keeb kwm, suav nrog ntau lab tus duab ntes cov xwm txheej tseem ceeb hauv ntiaj teb thiab qhov chaw. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm NCAP yog los sau thiab tiv thaiv cov ntaub ntawv tseem ceeb no hauv ob qho tib si digital thiab lub cev, ua kom lawv khaws cia rau cov tiam tom ntej.

Txhawm rau daws cov teeb meem cuam tshuam txog kev tuav thiab kev txuag, Alan Potts, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Pom Zoo Digital, tau nrhiav Monmouth Scientific rau kev daws teeb meem los tsim kom muaj ib puag ncig huv si rau NCAP pab pawg tswj xyuas kev khaws cia. Tom qab tsiv mus rau qhov chaw tshiab hauv Edinburgh, pab pawg NCAP tau txais qhov chaw tsim nyog los daws cov teeb meem no.

Monmouth Scientific tau txheeb xyuas qhov Recirculating Fume Cupboard ua qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws kom ua tau raws li pab pawg cov cai. Qhov chaw ua haujlwm no muab cov kws tshaj lij nrog qhov chaw nyab xeeb thiab ua haujlwm tau zoo rau cov haujlwm xws li tshem tawm pwm los ntawm cov duab luam tawm thiab kev npaj ua yeeb yaj kiab. Cov thawv ntim tau zoo channel airflow, ntes cov vapors thiab kaw lawv hauv thaj chaw ua haujlwm tswj. Cov huab cua huv yuav raug tshem tawm rov qab mus rau hauv chav kuaj los ntawm kev siv cov lim dej ua kom muaj pa roj carbon monoxide.

Kev siv cov fume cupboards no tsis yog tsuas yog ua kom muaj kev noj qab haus huv zoo rau cov neeg ua haujlwm tab sis kuj muaj txiaj ntsig txuag nyiaj thiab pab txhawb kom muaj kev nyab xeeb thiab muaj kev nyab xeeb dua nyob hauv chav kuaj. Nrog rau kev siv cov thev naus laus zis tshiab no thiab kev txhim kho kev ua haujlwm, NCAP tam sim no muaj peev xwm ua tau raws li qhov tseem ceeb ntawm kev txuag cov teeb meem tseem ceeb.

Alan Potts, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Pom Zoo Digital, tau qhia nws qhov kev txaus siab rau kev ua haujlwm nrog Monmouth Scientific, hais tias lawv cov kev taw qhia thiab kev txawj ntse tsis muaj nuj nqis hauv kev txheeb xyuas cov kev pheej hmoo thiab xaiv cov cuab yeej tsim nyog rau txoj haujlwm. Kev sib koom tes tau ua rau muaj kev txhim kho ntawm cov kev daws teeb meem uas haum rau cov ntawv thov tshwj xeeb ntawm NCAP, tso cai rau lawv khaws cov ntaub ntawv tshwj xeeb ntawm ntiaj teb cov xwm txheej raws li pom los ntawm saum toj no.

Monmouth Scientific yog tus thawj coj hauv kev daws teeb meem huab cua huv, tshwj xeeb hauv kev ua haujlwm ib puag ncig rov ua haujlwm. Lawv cov kev daws teeb meem, suav nrog Fume Cupboards, Laminar Flow systems, Biological Safety txee, Powder Containment units, thiab ISO Class Cleanrooms, muab qhov tseem ceeb rau cov neeg ua haujlwm kev nyab xeeb thaum txo qis kev siv hluav taws xob. Lawv ua haujlwm rau ntau hom kev lag luam, xws li chaw soj nstuam, cov chaw tshawb fawb, cov tuam txhab tshuaj, cov tuam txhab hluav taws xob, thiab cov tuam txhab aerospace.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev koom tes ntawm National Collection of Aerial Photography thiab Monmouth Scientific qhia txog qhov tseem ceeb ntawm cov thev naus laus zis tshiab thiab kev coj ua hauv kev ua kom muaj kev khaws cia thiab kev nkag tau ntawm cov ntaub ntawv tseem ceeb rau cov tiam tom ntej.

Qhov chaw:

- National Collection of Aerial Photography (NCAP)

- Monmouth Scientific Limited