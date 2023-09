UMass Lowell's Saab Center tau txais nyiaj pab nthuav dav Portuguese American Digital Archive

UMass Lowell's Saab Center for Portuguese Studies tau txais $300,000 nyiaj pab los ntawm William M. Wood Foundation ntawm Boston. Qhov nyiaj pab no yuav txhawb nqa kev nthuav dav ntawm kev sau ntawm Portuguese American Digital Archive (PADA) ntawm UMass Lowell's Center for Lowell History. Cov nyiaj yuav raug siv los sau cov ntaub ntawv Portuguese-American kev paub hauv Massachusetts cov zej zog ntxiv, suav nrog Cambridge / Somerville thiab Peabody.

Tsim los ntawm peb lub xyoos dhau los, PADA tam sim no muaj 34 cov ntawv sau thiab tshaj 3,000 daim duab thiab cov ntaub ntawv, nrog rau cov yeeb yaj kiab thiab suab kaw. Cov ntaub ntawv khaws tseg no siv tau rau cov tub ntxhais kawm, cov kws qhia ntawv, thiab cov pej xeem. Qhov nyiaj pab tshiab no yuav tso cai rau PADA txuas ntxiv nws txoj haujlwm nrog tus kws sau ntawv puv sijhawm Nicole “Nikki” Tantum thiab tus kws sau keeb kwm Dr. Gregory Grey Fitzsimons. Tantum yuav nthuav dav cov ntaub ntawv khaws tseg, thaum Fitzsimons yuav siv cov ntaub ntawv no los sau keeb kwm ntawm Portuguese hauv Greater Lowell.

Dr. Frank Sousa, tus thawj coj ntawm Saab Center, hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev sau cov ntaub ntawv Portuguese-Asmeskas, tshwj xeeb tshaj yog tias tsis muaj kev nkag tebchaws mus ntxiv lawm. Ntau cov ntaub ntawv, xws li cov los ntawm pawg ntseeg thiab cov koom haum, muaj kev pheej hmoo ntawm kev ploj mus vim cov tsev kawm ntawv no maj mam ploj mus. Cov ntaub ntawv khaws cia tau txais kev sau los ntawm ntau tiam neeg ntawm Portuguese-Asmeskas, kom ntseeg tau tias lawv cov keeb kwm thiab kab lis kev cai yuav raug khaws cia thiab ua rau cov pej xeem nkag tau.

Dr. Sousa cia siab tias qhov kev siv zog ntawm Saab Center thiab PADA yuav txhawb kom cov neeg Portuguese koom nrog ntau dua hauv kev tshaj tawm, cov ntawv sau cia, thiab lwm yam kev coj noj coj ua uas cuam tshuam nrog Asmeskas kev paub. Nws kuj tseem hais txog qhov yuav tsum tau khaws cov ntaub ntawv txuas ntxiv los ntawm cov tsev neeg, xws li cov duab, ntawv hla tebchaws, thiab cov ntawv sau, thiab nkag siab zoo txog cov kev paub hauv Portuguese hauv cheeb tsam thiab thoob plaws Asmeskas rau cov tiam tom ntej.

Txhawm rau nkag mus rau cov ntawv sau ntawm Portuguese American Digital Archive, mus saib UMass Lowell lub vev xaib.

Qhov chaw:

O Jornal

UAS Lowell

- Cov ntsiab lus:

- Saab Center rau Portuguese Studies: Lub chaw tshawb fawb ntawm UMass Lowell mob siab rau kev kawm txog Portuguese kab lis kev cai thiab keeb kwm.

- Portuguese American Digital Archive (PADA): Ib qho archive ntawm UMass Lowell's Center for Lowell History uas sau cov ntaub ntawv Portuguese-American kev paub dhau los ntawm kev sau cov duab, cov ntaub ntawv, zaj duab xis, thiab cov kaw suab.

- William M. Wood Foundation: Ib lub hauv paus hauv Boston uas tau muab nyiaj pab txhawb rau kev nthuav dav ntawm PADA.

- UMass Lowell: University of Massachusetts Lowell, lub tsev kawm tshawb fawb pej xeem nyob hauv Lowell, Massachusetts.