Kev speculation pib li kiv cua tos lub Cuaj Hlis Nintendo Direct

Nintendo cov kiv cua txaus siab tos txais cov lus tshaj tawm ntawm lub Cuaj Hlis Nintendo Direct showcase, ib qho kev lig kev cai uas tau ua raws li lub tuam txhab xyoo dhau los. Thaum Nintendo tseem tsis tau tshaj tawm qhov kev tshwm sim, ob peb xyoos dhau los tau pom cov qauv zoo ib yam ntawm lub Cuaj Hlis Direct nthuav qhia. Nrog cov xau thiab cov lus xaiv nthuav tawm txog kev nthuav tawm ntawm cov lus xaiv Hloov 2 tau qhia rau cov neeg tsim tawm ntawm Gamescom 2023, kev xav tau nce ntxiv.

Lub sijhawm nruab nrab ntawm lub hlis ua ntej mus txog Tokyo Game Show, uas pib lub Cuaj Hlis 21st, muaj keeb kwm yog lub sijhawm tseem ceeb rau Nintendo los tuav lub rooj nthuav qhia. Xav txog lub sijhawm ntim ntawm kev ua si tawm rau xyoo 2023, suav nrog cov npe zoo li Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet thiab Violet DLC, thiab Detective Pikachu Rov Qab, qee tus kiv cua yuav xav tias nws yog lub sijhawm rau Nintendo qhia. txawm ntau ua si.

Txawm li cas los xij, saib ntawm xyoo dhau los, Nintendo Directs nyob rau lub Cuaj Hli feem ntau suav nrog kev tshaj tawm ntawm cov npe yav tom ntej. Cov lus xaiv zeb twb buzzing nrog cov kev ua si muaj peev xwm uas tuaj yeem tshwm sim hauv qhov kev tshwm sim, thiab yeej ib txwm muaj peev xwm ntawm cov neeg tsim tawm thib peb nthuav qhia lawv cov npe tsis yog Nintendo rau Hloov.

Thaum 2023 twb tau sau nrog kev nthuav tawm zoo siab, cov kiv cua tseem tab tom saib ua ntej rau 2024, qhov twg Princess Peach qhov kev ua si tshiab thiab cov lus xaiv Luigi's Mansion: Dark Moon remaster tuaj yeem tshwm sim. Kuj tseem muaj kev cia siab rau kev tso tawm ntawm Splatoon 3 Side Order DLC.

Txawm hais tias lub Cuaj Hlis Nintendo Direct yuav tshwm sim xyoo no tseem tsis tau pom, tab sis cov kiv cua tseem muaj kev cia siab. Kev xaiv tsa ntawm cov kiv cua qhia tau hais tias feem coob ntseeg tias yuav muaj Direct, nrog 66% cia siab tias yuav muaj lub rooj nthuav qhia uas muaj npe thawj tog. 18% xav tias nws yuav sai sai tom qab Wonder Direct tsis ntev los no, thaum 7% ntseeg tias Nintendo yuav rhuav tshem cov qauv xyoo no.

Zuag qhia tag nrho, Nintendo cov kiv cua txaus siab tos txais cov lus tshaj tawm hais txog Lub Cuaj Hli Direct, xav tias yuav muaj dab tsi ua si thiab kev xav tsis thoob hauv khw.

