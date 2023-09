Google Teases Pixel Watch 2 nrog Kev Tsim Kho Tshiab thiab Nta

By

Google tau tshaj tawm cov yeeb yaj kiab yeeb yaj kiab ntawm Pixel Watch 2 yav tom ntej, nthuav tawm qee qhov sib txawv hauv kev tsim thiab nta. Lub smartwatch khaws cov qauv zoo ib yam rau nws cov thawj coj, tab sis nrog qee qhov hloov tshiab tseem ceeb.

Qhov kev hloov pauv pom tau zoo tshaj plaws yog lub sensor array, uas tam sim no nta ib puag ncig tsim nrog cov LEDs me dua piv rau thawj Pixel Watch's rectangular optical sensors. Cov lus xaiv qhia tias Pixel Watch 2 yuav suav nrog Sense 2's txuas ntxiv electrodermal kev ua haujlwm sensor, uas tuaj yeem piav qhia txog kev tsim kho dua tshiab.

Lwm qhov hloov tshiab tseem ceeb yog qhov sib ntxiv ntawm IP68 qhov ntsuas, qhia txog kev txhim kho kev tiv thaiv plua plav thiab dej piv rau thawj Pixel Watch's 50m dej tsis kam. Qhov kev ntsuam xyuas tshiab qhia tias Pixel Watch 2 muaj pov thawj ua luam dej thiab tuaj yeem tiv taus dej submersion rau qee yam.

Tsis tas li ntawd, lub kaus mom ntawm Pixel Watch 2 zoo li zaum ntau dua nrog lub vijtsam, tshem tawm qhov kev txiav me me pom ntawm thawj saib. Nws tau kwv yees tias kev hloov kho loj rau Pixel Watch 2 tuaj yeem los ntawm software thiab cov khoom siv sab hauv, xws li Qualcomm Snapdragon W5 Plus platform.

Google tau tshaj tawm tias kev xaj ua ntej rau Pixel Watch 2 yuav pib thaum Lub Kaum Hli 4th, nrog rau lub tuam txhab Pixel tshwm sim. Nrog rau cov kev hloov pauv tsim zoo siab no thiab cov yam ntxwv xav tau, cov neeg nyiam siv thev naus laus zis thiab cov neeg siv khoom siv tau zoo siab tos txais kev tshaj tawm Pixel Watch 2.

Source: Victoria Song, Senior Reporter ntawm The Verge

Cov Ntsiab Lus:

1. Kev ntsuas IP68: Qhov ntsuas IP68 qhia tau tias ib lub cuab yeej tiv taus plua plav thiab dej, tso cai rau nws nkag mus rau hauv dej rau ib lub sijhawm yam tsis muaj kev puas tsuaj.

2. Sensor array: Lub sensor array yog ib qho kev teeb tsa ntawm cov sensors uas ua haujlwm ua ke los sau thiab ua cov ntaub ntawv, ua kom muaj ntau yam nta thiab kev ua haujlwm hauv ib lub cuab yeej.

3. Electrodermal kev ua si (EDA) sensor: Ib qho electrodermal kev ua ub no sensor ntsuas cov hluav taws xob conductivity ntawm daim tawv nqaij, uas muaj peev xwm muab kev nkag siab ntawm lub cev thiab lub siab lub ntsws lub xeev.

Nco tseg: Kab lus no yog ua raws li cov ntaub ntawv los ntawm ib tsab xov xwm tab sis tsis suav nrog ib qho URLs lossis cov duab los ntawm thawj tsab xov xwm.