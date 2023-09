Kev cog lus muaj peev xwm ntawm Apple Glasses: Saib ze dua ntawm patents tsis ntev los no

By

Nyob nruab nrab ntawm lub suab nrov nyob ib puag ncig qhov kev cia siab heev Vision Pro VR lub mloog pob ntseg, kev tham txog Apple Glasses zoo li tau coj lub rooj zaum rov qab. Thaum lub Tsib Hlis, kev tsis ntseeg tau raug tsa los ntawm qhov tso tawm tiag tiag ntawm cov tsom iav qhov tseeb (AR) no, xav txog qhov muaj nyob ntawm Vision Pro. Txawm li cas los xij, muaj cov laj thawj sib txawv vim li cas Apple Glasses tseem yuav muaj qhov chaw hauv khw.

Kev nplij siab thiab kev ua tau zoo ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov neeg siv kev paub. Tsis yog txhua qhov xwm txheej yuav tsum muaj lub zog nyoos ntawm Vision Pro, thiab niaj hnub hnav lub mloog pob ntseg tuaj yeem ua rau nkees. Cov khoom siv hnyav uas muaj kev yooj yim thiab kev ua haujlwm ceev feem ntau nyiam. Apple zoo li nkag siab qhov no, raws li tau pom los ntawm kev xa tawm patent tsis ntev los no uas qhia txog ntau yam zoo siab rau lub cuab yeej AR.

Ib qho tshwj xeeb tseem ceeb hauv daim ntawv patent yog lub kaus mom digital rau kev siv dag zog. Nws tso cai rau cov neeg siv yooj yim scroll los ntawm cov ntawv ceeb toom, cov duab, thiab txawm ua si suab paj nruag. Qhov tseem ceeb, txoj haujlwm no zoo li lub taub hau-up zaub (HUD), zoo li lub peev xwm ntawm lub smartwatch tab sis tshwm ncaj qha rau pem hauv ntej ntawm tus neeg hnav lub qhov muag.

Txawm li cas los xij, yog tias Apple npaj siab ua kom Cov Tsom iav siv tau, muaj peev xwm ua haujlwm ntau yuav tsum tau ua. Cov ntawv ceeb toom tsis ntev los no qhia tias Apple tab tom ua haujlwm ntawm ob tus qauv tshiab ntawm Vision Pro, ib qho haum rau cov neeg siv khoom lag luam. Cov kev xav tau tshwm sim seb tus qauv tsom rau cov neeg siv khoom no yuav yog Apple Glasses, lossis yog tias cov iav tau raug hloov pauv los ntawm qhov kev hloov tshiab no.

Raws li Apple qhov kev tshwm sim Wonderlust tau teem rau hnub no, muaj kev cia siab rau kev hloov tshiab ntawm ib qho ntawm cov haujlwm kho vajtse no. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias tsis yog txhua tus patents tuaj yeem ua tiav raws li cov khoom lag luam lossis cov yam ntxwv. Tsuas yog lub sijhawm yuav qhia tseeb Apple cov phiaj xwm hauv thaj tsam ntawm AR headsets.

Tau qhov twg los: Patent xa los ntawm Apple