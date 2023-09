IBM nthuav kev koom tes nrog Parle cov khoom lag luam los txhawb kev hloov pauv digital

By

IBM tau tshaj tawm kev nthuav dav ntawm nws txoj kev koom tes nrog Parle Products, lub hom phiaj biscuit hauv Is Nrias teb, txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhim kho lub tuam txhab kev hloov pauv digital. Los ntawm kev siv huab thiab Artificial Intelligence (AI) thev naus laus zis, Parle tau tuaj yeem txhim kho kev ua haujlwm tau zoo thiab txhim kho IT infrastructure tag nrho.

Ua ntej lawv koom tes nrog IBM xyoo 2014, Parle tau ntsib cov teeb meem hauv lawv cov khoom siv sib txawv thiab kev faib tawm vim yog cov tswv yim tsis sib txawv ntawm cov khoom thiab cov khoom siv. Qhov no ua rau muaj kev txwv-qib kev pabcuam thiab cov nqi nce ntxiv. Txawm li cas los xij, nrog kev txhawb nqa ntawm IBM Consulting, Parle tau ua tiav txo cov nqi xa khoom, txhim kho kev muag khoom kwv yees qhov tseeb, thiab txo tus nqi los ua haujlwm.

Sanjay Joshi, CIO ntawm Parle Products, qhia nws qhov kev cia siab txog kev sib koom tes, hais tias, "Nrog IBM Consulting, peb npaj siab los qhib txoj hauv kev tshiab ntawm kev loj hlob thiab tseem nyob ntawm qhov ua ntej ntawm kev lag luam evolution." Kev koom tes nrog IBM tau pab Parle txhim kho ntau txoj haujlwm, suav nrog kev hloov pauv kev yuav khoom, kev hloov pauv ntawm cov saw hlau, thiab HR hloov pauv.

Kamal Singhani, Lub Tebchaws Tus Thawj Coj ntawm IBM Consulting hauv Is Nrias teb thiab South Asia, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev siv huab thiab AI thev naus laus zis hauv kev sib tw ua lag luam niaj hnub no. Nws hais ntxiv tias cov thev naus laus zis hloov pauv no yog qhov tseem ceeb rau kev ua kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau thiab txhim kho kev lag luam tag nrho.

Los ntawm kev siv IBM huab cua thiab AI muaj peev xwm, Parle Products tau muaj peev xwm tsav cov kev hloov pauv digital thiab ua tiav kev ua haujlwm zoo. Nrog rau kev sib koom tes no, Parle lub hom phiaj txhawm rau txhim kho nws txoj kev lag luam thiab tsim cov hauv kev tshiab rau kev loj hlob.

- Huab: huab xam hais txog kev xa cov kev pabcuam suav nrog, suav nrog kev khaws cia, servers, databases, software, thiab kev txheeb xyuas hauv internet.

- Artificial Intelligence (AI): AI yog ib ceg ntawm kev tshawb fawb hauv computer uas lub hom phiaj los tsim cov tshuab muaj peev xwm ua tau haujlwm uas ib txwm xav tau kev txawj ntse ntawm tib neeg, xws li kev paub txog kev hais lus, kev txiav txim siab, thiab kev daws teeb meem.

