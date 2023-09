Panasonic Unveils Lumix G9 II: Kev Ua Si-Hloov rau Micro Plaub Peb Lub Koob Yees Duab

By

Panasonic tsis ntev los no tau tshaj tawm qhov kev tso tawm ntawm Lumix G9 II, Micro Four Thirds lub koob yees duab uas qhia txog hybrid theem-nrhiav autofocus, ua rau nws muaj kev txhim kho tseem ceeb ntawm nws cov thawj coj, G9. Nrog lub tshiab 25.2-megapixel (MP) sensor thiab impressive nta xws li 60 fps tawg ceev, 5.7K thiab 4K 60p ProRes video, USB-C SSD kaw, thiab 8 nres ntawm kho qhov muag duab stabilization, lub Lumix G9 II yog teem los ua. Panasonic lub koob yees duab sab saum toj Micro Four Thirds rau ntau tus neeg siv, suav nrog cov kws yees duab tsiaj qus thiab cov neeg tsim cov ntsiab lus.

Qhov zoo tshaj plaws ntawm Lumix G9 II yog nws 25.2-megapixel dual haiv neeg ISO sensor. Los ntawm kev koom ua ke hybrid theem-nrhiav autofocus nrog 779 cov ntsiab lus thiab Panasonic's AI kev taug qab, lub koob yees duab no muaj peev xwm taug qab nrawm dua thiab raug dua, tshwj xeeb hauv cov teeb pom kev nyuaj nyuaj. Nws tuaj yeem ntes thiab taug qab tsis yog lub ntsej muag thiab qhov muag nkaus xwb tab sis kuj tseem yog tib neeg lub cev, tsiaj qhov muag, tsheb, thiab maus taus.

Lub Lumix G9 II tau cog lus tias tsis muaj qhov tawg tsis muaj qhov nrawm ntawm 60 fps nrog autofocus txuas ntxiv thiab lub kaw lus hluav taws xob, lossis 10 fps hauv hom tshuab. Tsis tas li ntawd, nws tsis tso cai rau kwv yees li 160 RAW + JPG cov duab kom raug ntes ua ntej qhov kev tua ceev raug cuam tshuam. Rau cov kws yees duab uas yuav tsum tau ntes lub sijhawm txiav txim siab, lub koob yees duab muaj lub luag haujlwm ua ntej tawg ua ntej nrog cov chaw sib txawv, kom ntseeg tau tias tsis muaj sijhawm ploj.

Tsim kom muaj kev vam meej ntawm GH6, Panasonic tau koom nrog "Dynamic Range Boost" ua haujlwm rau hauv G9 II. Hom duab HDR no ua ke nrog cov duab ISO qis thiab siab, uas ua rau cov duab sib xyaw nrog cov suab nrov qis thiab siab saturation. Lub koob yees duab kuj khav theeb Panasonic's handheld high-resolution hom, uas sib txuas ntau cov duab los tsim 100MP JPEG daim duab nrog cov ntsiab lus tshwj xeeb.

Nrog rau qib siab 8-nres kho qhov muag duab stabilization (OIS) thiab kev txhawb nqa rau kev tua hauv ntau yam xwm txheej, Lumix G9 II muab kev ruaj ntseg thiab kev kho tsis sib xws. Nws nta cov qauv huab cua-resistant, 8-txoj kev joystick, thiab cov lus qhia tag nrho LCD, ua rau nws tsim nyog rau vloggers thiab tus kheej-shooters. Tsis tas li ntawd, lub koob yees duab muaj lub microphone / lub mloog pob ntseg ports, ib tug tag nrho-loj HDMI chaw nres nkoj, thiab xaiv lub koob yees duab tuav compatibility.

Panasonic tsis tau saib xyuas lub Lumix G9 II lub peev xwm video. Kev suav nrog hybrid theem-nrhiav autofocus ho txhim kho nws qhov kev ua yeeb yaj kiab. Lub koob yees duab tuaj yeem tua 4: 2: 0 10-ntsis 17: 9 5.7K video txog li 60 fps thiab 10-ntsis 4K video txog li 120p. Nws txhawb ntau yam video tawm tswv yim, suav nrog MP4 thiab Apple ProRes, thiab tso cai rau V-Log / V-Gamut tua nrog 13+ nres ntawm ntau yam.

Lub Lumix G9 II yuav muaj nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas thaum ntxov Kaum Ib Hlis ntawm tus nqi ntawm $ 1,900, tso nws ua Panasonic lub zog tshaj plaws Micro Four Thirds mirrorless lub koob yees duab rau kev yees duab thiab yees duab. Ib sab ntawm lub koob yees duab, Panasonic tau tshaj tawm Leica DG 100-400mm f/4-6.3 II Lub Zog OIS lens, zoo tagnrho rau cov tsiaj qus thiab macro yees duab, thiab Leica DG 35-100mm f/2.8 lens. Cov kev ntxiv no ntxiv txhim kho lub peev xwm ntawm Lumix G9 II.

Hauv kev xaus, Lumix G9 II qhia txog cov yam ntxwv tseem ceeb rau Micro Four Thirds lub koob yees duab kev lag luam. Los ntawm nws ob haiv neeg ISO sensor thiab siab autofocus peev xwm rau nws qhov tshwj xeeb cov duab stabilization thiab kev ua yeeb yaj kiab zoo, lub koob yees duab no sawv cev rau Panasonic kev cog lus kom ua tau raws li cov kev xav tau ntawm cov kws yees duab thiab cov kws yees duab.

Cov Ntsiab Lus:

1. Micro Plaub Thib Peb: Lub koob yees duab tsis muaj iav nrog lub sensor loj ntawm kwv yees li 18 x 13.5 hli, tsim los ntawm Olympus thiab Panasonic.

2. Autofocus: Lub koob yees duab feature uas tau kho qhov tsom ntawm lub lens kom paub meej thiab meej cov duab.

3. Phase-detect autofocus (PDAF): Ib hom autofocus uas siv cov theem-nrhiav sensors sai sai txiav txim siab txoj hauj lwm kom raug.

4. 25.2-megapixel sensor / dual haiv neeg ISO sensor: Cov duab sensor nyob rau hauv lub koob yees duab uas captures ib tug 25.2-megapixel daws teeb meem thiab muaj dual haiv neeg ISO peev xwm, tso cai rau txhim khu kev ua tau zoo low-light yam tsis muaj suab nrov.

5. Kev nrawm nrawm: Lub peev xwm nrawm nrawm nrawm ntawm lub koob yees duab, ntsuas hauv thav duab ib ob.

6. ProRes: Ib qho video codec tsim los ntawm Apple uas muaj cov yeeb yaj kiab zoo compression.

7. Optical image stabilization (OIS): Ib qho tshwj xeeb uas them nyiaj rau lub koob yees duab co, ua rau cov duab ntse dua.

8. 8-txoj kev joystick: Lub tswv yim tswj hwm ntawm lub koob yees duab uas tso cai rau kev yooj yim navigation thiab xaiv cov chaw.

9. V-Log/V-Gamut: Lub logarithmic shooting profile thiab xim gamut uas muab ib tug dav dynamic ntau yam thiab xim qhov chaw rau video shooting.

10. LUTs: Saib cov rooj uas kho cov xim grading thiab zoo li video footage.

11. HDMI: High-Definition Multimedia Interface, digital audio / video interface siv los txuas cov khoom siv xws li lub koob yees duab mus rau sab nraud cov duab lossis cov kaw lus.

12. Ntxuam thiab siab txias tsim: Lub tshuab ua kom txias, feem ntau yog nyob rau hauv daim ntawv ntawm lub kiv cua, siv nyob rau hauv cov koob yees duab los tiv thaiv overheating thaum lub sij hawm ncua video kaw.

13. SSD: Solid-State Drive, ib qho khoom siv cia uas siv flash nco khaws cov ntaub ntawv.



