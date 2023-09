Panasonic tshaj tawm Lumix G9 II nrog kho dua tshiab Autofocus thiab Advanced nta

By

Niaj hnub no, Panasonic tau nthuav tawm qhov kev cia siab heev Lumix G9 II, tus ua tiav rau nws lub koob yees duab flagship G9 Micro Four Thirds (MFT). G9 II yog tsim los rau cov neeg tsim hybrid uas tseem ceeb rau ob qho tib si kev yees duab thiab yees duab. Qhov zoo tshaj plaws ntawm lub koob yees duab no yog nws qhov hloov kho autofocus system, uas yog thawj zaug qhia hauv Panasonic Lumix S5 II.

Qhov tshiab autofocus system muab ceev dua thiab raug ua kom pom tseeb dua nrog qhov nce 779 theem kev tshawb pom. Nws kuj suav nrog kev paub txog qib siab thiab kev taug qab algorithms, tso cai rau kev taug qab tib neeg, tsiaj txhu (xws li qhov muag), tsheb, thiab maus taus. Txawm hais tias muaj ntau yam kev lees paub tej zaum yuav tsis muaj ntau npaum li lwm lub npe, nws suav nrog thaj chaw tseem ceeb uas cov kws yees duab feem ntau tsom rau.

Hauv G9 II, muaj qhov tsim tshiab 25.2MP Live MOS MFT Sensor ua ke nrog lub tshuab ua haujlwm tshiab. Lub koob yees duab siv lub siab daws teeb meem pixel hloov hom, ua rau kev tua phom los tsim cov duab 100MP. Qhov ntsuas ISO nyob ntawm 100 txog 25,600.

Qhov tawg nrawm ntawm G9 II yog qhov zoo siab 60fps nrog autofocus txuas ntxiv, uas tuaj yeem nce mus rau 75fps yam tsis muaj autofocus siv lub kaw lus hluav taws xob. Nrog rau lub tshuab kaw lus, lub koob yees duab muaj qhov tawg qeeb me ntsis ntawm 14fps (AF-S) lossis 10fps (AF-C). Tsis tas li ntawd, muaj hom kev tawg ua ntej uas tuaj yeem tsim los ntes qhov kev txiav txim 1.5, 1, lossis 0.5 vib nas this ua ntej nias lub kaw lus, kom tsis txhob muaj lub sijhawm tseem ceeb.

Lub Lumix G9 II tau sib xws nrog ntau yam ntawm Micro Four Thirds lo ntsiab muag los ntawm Panasonic, Olympus, Leica, thiab lwm yam, muab cov kws yees duab nrog cov khoom siv dav dav rau txhua qhov xwm txheej tua. Panasonic kuj tau txhim kho nws cov duab stabilization system nrog txog 8 nres ntawm lub cev stabilization (BIS) thiab siab heev Active IS rau ntxiv stabilization thaum lub zog txav.

Hais txog kev muaj peev xwm video, G9 II muab 5.7K 60p, 4K 120p, lossis FullHD 240p max video daws teeb meem. Nws tuaj yeem sau tau siv tag nrho cov sensor nyob rau hauv 4: 2: 0 10-ntsis, muab txog 13 nres ntawm dynamic ntau yam thaum tua hauv V-Log. Lub koob yees duab txhawb kev kaw cia hauv Apple ProRes thiab tso cai rau cov neeg siv los tsim thiab nruab lawv tus kheej LUTs tiag tiag lossis xaiv los ntawm 19 LUTs ua ntej.

Lub cev tsim ntawm G9 II tau ua kom zoo dua qub piv rau nws cov thawj coj, uas muaj lub ntsej muag zoo nkauj ntawm Lumix S5 II. Lub vijtsam sab saum toj tau raug hloov nrog lub xov tooj sib cais, thiab tag nrho cov txheej txheem tseem paub txog Panasonic tua neeg uas twb muaj lawm. Lub koob yees duab khav theeb 3-nti 1,080k-dot articulating screen thiab 3,680k-dot electronic viewfinder.

Lub Lumix G9 II yuav muaj nyob rau lub Kaum Ib Hlis lig nrog tus nqi pib ntawm $ 1,899 / £ 1,699 rau lub cev nkaus xwb. Hauv UK, nws yuav raug muag hauv ob lub khoom siv: ib qho nrog Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS lens rau £ 1,899, thiab lwm yam nrog Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f / 2.8-4.0 ASPH lens rau £ 2,249.

Zuag qhia tag nrho, Panasonic Lumix G9 II yog lub koob yees duab zoo kawg nkaus nrog autofocus siab, duab stabilization, thiab video nta. Nws muaj ntau yam kev paub txog kev tua rau cov neeg tsim hybrid uas xav tau cov duab zoo thiab cov yeeb yaj kiab.

