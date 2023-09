Ntshai ntawm AI Software raug siv los tsim cov khoom tsim txom menyuam yaus

By

Tus saib xyuas kev nyab xeeb, Internet Watch Foundation, tau ceeb toom tias pedophiles tab tom siv software txawj ntse (AI) dawb los tsim cov khoom tsim txom menyuam yaus (CSAM). Cov neeg ua txhaum cai tau tshaj tawm tias siv qhov qhib AI qauv los tswj cov duab ntawm cov menyuam yaus lossis cov neeg raug tsim txom paub txhawm rau tsim cov ntsiab lus tsis raug cai tshiab. Cov kev sib tham no tau tshwm sim hauv cov rooj sib tham hauv online uas nquag siv los ntawm cov neeg ua txhaum kev sib deev, tshwj xeeb hauv lub vev xaib tsaus. Qhov muaj qhov qhib AI thev naus laus zis tso cai rau cov neeg siv rub tawm thiab hloov kho cov software, ua rau nws nyuaj rau kev tawm tsam qhov teeb meem.

Dan Sexton, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm ntawm Internet Watch Foundation, piav qhia tias cov neeg ua txhaum cai siv cov software qhib los tsim cov duab tiag tiag ntawm kev tsim txom menyuam yaus. Lawv tab tom sib koom AI qauv, cov lus qhia, thiab cov lus qhia los tsim cov khoom siv tsis raug cai no. Cov kev sib tham ntawm cov rooj sab laj no tau tig los siv cov duab ntawm cov menyuam yaus muaj koob npe, cov duab uas muaj menyuam yaus, lossis cov duab ntawm cov neeg raug tsim txom me nyuam raug tsim txom los tsim cov ntsiab lus tshiab.

Qhov kev ntshai yog tias kev siv AI software yuav ua rau nws nyuaj dua los txheeb xyuas thiab pab cov neeg raug tsim txom hauv lub neej tiag tiag, vim tias cov duab tiag tiag ntawm CSAM tau dhau los ua qhov nyuaj rau kev paub qhov txawv ntawm cov khoom tsim txom tiag tiag. Tsis tas li ntawd, qhov ntim me me ntawm AI-tsim duab duab tuaj yeem ua rau muaj kev siv ntau dua ntawm cov ntsiab lus no. Lub Internet Watch Foundation twb tau tshawb xyuas ntau daim ntawv tshaj tawm ntawm nplooj ntawv web uas xav tias AI-tsim CSAM cov ntaub ntawv.

Tsoomfwv UK lees paub qhov mob hnyav ntawm qhov teeb meem no thiab npaj los daws nws los ntawm daim nqi kev nyab xeeb online yav tom ntej. Social media platforms yuav tsum tau tiv thaiv AI-tsim CSAM los ntawm kev sib koom ntawm lawv lub platform. Lub caij no, cov kws tshaj lij hauv kev ua haujlwm ntawm AI tab tom tham txog cov teeb meem tshwm sim los ntawm kev qhib qhov chaw piv rau cov kaw lus kaw. Lub kaw lus kaw yuav tsis muaj qhov pom tseeb thiab muaj feem cuam tshuam rau kev sib tw, thaum qhib qhov system tuaj yeem nyuaj rau kev tswj hwm ib zaug siv.

Hauv kev xaus, kev siv AI software los ntawm pedophiles los tsim CSAM yog ib qho kev sib tham. Nws qhia txog qhov yuav tsum tau muaj cov kev cai nruj dua thiab kev ntsuas los tiv thaiv kev sib kis ntawm cov khoom tsis raug cai. Kev koom tes ntawm social media platforms thiab tsab cai lij choj kev nyab xeeb hauv online tam sim no yog cov kauj ruam mus rau qhov raug, tab sis kev siv zog txuas ntxiv yog tsim nyog los tawm tsam qhov kev kis mob rau pej xeem.

