Overwatch 2 Pab Pawg lees paub kev hloov pauv rau kev sib tw ua si, tab sis tsis yog txhua qhov kev txhim kho tuaj sai sai

Pab pawg Overwatch 2 tau lees paub tias muaj qee yam teeb meem nrog lub xeev tam sim no ntawm kev sib tw hauv qhov kev ua si, thiab lawv tab tom ua haujlwm rau kev txhim kho tsim nyog. Ib qho kev txhawj xeeb loj uas tau raug tsa yog qhov tsis muaj qhov pom tseeb ntawm kev suav cov qeb. Cov neeg ua si tau qhia tsis txaus siab rau qhov system tshiab, sau tseg tias nws tsis muaj txiaj ntsig thiab tuaj yeem ua rau deranking txawm tias tom qab yeej kev ua si.

Overwatch game tus thawj coj, Aaron Keller, tau hais txog cov kev txhawj xeeb no thiab lees paub tias muaj kev hloov pauv. Ib qho teeb meem uas nws tau hais txog yog kev siv MMR lwj, uas tuaj yeem ua rau cov neeg ua si derank yog tias lawv tsis tau ua lub luag haujlwm nquag. Pab pawg npaj yuav ua kom pom tseeb ntxiv txog qhov kev puas tsuaj cuam tshuam rau qib thiab yuav hloov pauv los daws qhov kev txhawj xeeb no.

Keller kuj tau hais txog qhov muaj peev xwm nqa rov qab qhov kev ntsuas kev ntsuas los ntawm thawj qhov kev ua si Overwatch, tab sis nws tseem tsis tau paub meej tias qhov ntawd yuav tshwm sim. Pab neeg no tab tom tshawb nrhiav cov kev xaiv sib txawv thiab txaus siab rau cov lus teb los ntawm cov zej zog.

Hais txog lub sijhawm ncua sijhawm rau cov kev hloov pauv no, qee qhov kev hloov kho yuav raug ua nyob rau lub sijhawm luv luv, xws li kev txhim kho yuav ua li cas MMR lwj. Txawm li cas los xij, kev hloov pauv loj dua yuav raug siv thaum ntxov xyoo tom ntej. Pab neeg no tsom ntsoov ua kom cov txheej txheem qeb duas pob tshab, muab kev tshaj tawm ntau zaus, so cov kev txwv ntawm kev sib koom ua ke ntawm cov qib kev txawj ntse, thiab qhia cov khoom plig tshiab sib tw.

Thaum cov kev hloov tshiab no yuav siv sij hawm me ntsis, pab pawg Overwatch 2 tau cog lus los tsim kom muaj kev txaus siab thiab muaj txiaj ntsig zoo rau kev sib tw rau cov players.