OriginPoint Siv eClosing nrog Stavvy's Digital Mortgage Platform

OriginPoint, kev sib koom ua lag luam ntawm Compass, Inc. thiab Guaranteed Rate, tam sim no muab tag nrho digital eClosing los ntawm Stavvy lub platform. Qhov kev txav no tso cai rau OriginPoint los txhim kho kev kaw rau cov neeg qiv nyiaj los ntawm kev muab cov txheej txheem kev lag luam digital yooj yim thiab ruaj ntseg.

Leo Moranti, SVP ntawm National Kaw Kev Ua Haujlwm ntawm OriginPoint, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev xa cov kev paub zoo tshaj plaws rau cov neeg siv khoom. Kev koom tes nrog Stavvy tso cai rau OriginPoint digitize ib txwm, daim ntawv kaw, ua rau cov txheej txheem ua haujlwm tau zoo thiab yooj yim dua. Moranti tau qhia txog kev zoo siab txog kev txhim kho kev yooj yim thiab kev yooj yim uas muaj kev lag luam digital tag nrho, nrog rau kev thaj yeeb ntxiv ntawm lub siab tias txhua qhov kev kaw yog kev nyab xeeb thiab nyab xeeb.

Guaranteed Rate, tus thawj coj hauv kev qiv qiv nyiaj thiab cov kev pabcuam nyiaj txiag digital, yog qhov kev hloov pauv mus rau digital thaum tseem ceeb rau cov neeg siv khoom. Kev koom tes ntawm Guaranteed Rate thiab Stavvy lub hom phiaj los tsav digitization thiab ua kom muaj kev sib raug zoo nyob thoob plaws tag nrho lub tsev qiv nyiaj. Stavvy's platform txhawb nqa kev lag luam nrog kev yooj yim onboarding, kev txhawb nqa cov neeg siv khoom, thiab cov neeg siv nkag siab zoo.

Heidi Minyen, Tus Lwm Thawj Coj ntawm Kev Kaw ntawm lub npe sau npe Advocus National Title Insurance Company, tau piav qhia nws qhov kev paub siv Stavvy los kaw OriginPoint thawj qhov kev lag luam eClosing. Minyen pom qhov kev siv ntawm Stavvy platform seamless thiab txaus siab rau cov txiaj ntsig ntawm kev mus rau digital, uas tsim kom muaj kev kaw zoo tshaj plaws rau txhua tus neeg koom nrog.

Stavvy CEO, Kosta Ligris, qhia kev zoo siab txog kev siv zog OriginPoint's eClosing solution thiab qhuas Compass thiab Guaranteed Rate rau lawv txoj kev cog lus rau kev tsim kho thev naus laus zis. Stavvy's digital mortgage platform simplifies thiab maximizes workflows in the mortgage loans, real estate, and legal process. Nws muab cov yam ntxwv xws li eSign, tej thaj chaw deb online notarization (RON), thiab eNote, uas ntxiv dag zog rau kev kaw.

Zuag qhia tag nrho, OriginPoint kev koom tes nrog Stavvy thiab nws qhov kev siv ntawm eClosing qhia tau hais tias kev cog lus los muab cov neeg siv khoom nrog cov kev paub ua ntej digital uas ua tau zoo, yooj yim, thiab nyab xeeb.

Qhov chaw:

- Stavvy: stavvy.com

- OriginPoint: originpoint.com

- Tus nqi lav: rate.com