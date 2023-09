Tsuas yog Up, Viral Game ntawm Twitch, rub los ntawm Chav

By

Qhov kev ua si kis kab mob nrov, Tsuas yog Up, uas tau txais txiaj ntsig loj heev ntawm Twitch lub caij ntuj sov, tau raug tshem tawm ntawm Chav platform. Tus tsim ntawm qhov kev ua si, lub npe hu ua SCKR Games, qhia txog kev xav txav mus los ntawm qhov kev ua si vim qhov kev ntxhov siab nws tshwm sim.

Tsuas yog Up tau txais qhov tseem ceeb hauv qab ntawm Twitch nrog nws qhov tshwj xeeb coj los ntawm zaj dab neeg ntawm Jack thiab Beanstalk. Qhov kev ua si nthuav tawm cov lus piav qhia txog kev xav thiab kev sib tw platforming raws li cov neeg ua si tau sim nce lawv txoj kev nce ntau yam khoom ntab thiab ib puag ncig.

Txawm hais tias nws txoj kev vam meej ntawm Twitch, Tsuas yog Up tau ntsib kev thuam rau nws suav nrog NFT cov lus qhia, qhov tsis muaj gameplay nta zoo li kev txuag muaj nuj nqi, thiab kev iab liam ntawm kev siv cov cuab tam muaj cai los ntawm lwm tus tsim tawm. Cov kev tsis sib haum xeeb no ua rau qhov kev ua si raug tshem tawm ib ntus ntawm Chav hauv Lub Xya Hli ua ntej nws rov qab los.

Hauv kev tshaj tawm hloov tshiab, tus tsim tawm ib leeg ntawm Tsuas Up lees paub lawv qhov kev ua yuam kev thiab qhia txog kev xav tso qhov kev ua si tom qab lawv. Lawv hais txog qhov kev ntxhov siab uas qhov kev ua si tau tshwm sim thiab xav tau kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev kho mob. Tus tsim tawm npaj yuav ncua sijhawm thiab txuas ntxiv lawv txoj kev kawm thaum ua haujlwm ntawm lawv qhov kev ua si tom ntej, lub npe hu ua Kith. Qhov project tshiab no yuav muaj ntau lub tswv yim, ib hom ntawv, thiab kev teeb tsa, tsom mus rau cinematography. Tus tsim tawm kuj tau qhia txog kev xav ua haujlwm nrog pab pawg me los txhim kho lawv cov kev txawj tsim kev ua si.

Muaj tseeb rau lawv cov lus tshaj tawm, Tsuas yog Up tsis muaj rau kev yuav khoom ntawm Chav. Txawm li cas los xij, cov neeg uas twb yuav qhov kev ua si tseem tuaj yeem rub tawm thiab ua si. Nrog ze li ntawm 13,000 kev tshuaj xyuas, Tsuas yog Up tuav qhov kev ntsuam xyuas feem ntau zoo.

Qhov chaw:

- Thawj tsab xov xwm: [Insert source URL]

- Cov ntsiab lus: Twitch - lub platform streaming nyob rau gamers;

NFT - Tsis yog-Fungible Token, cov cuab tam digital nrog cov tswv cuab tshwj xeeb tau sau tseg ntawm lub platform blockchain;

Chav - lub platform faib digital rau kev ua si video.