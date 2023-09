Tshawb nrhiav Zero-G Combat hauv Starfield: Kev Tshawb Fawb Tsim Nyog Ua Haujlwm

By

Starfield, qhov kev cia siab heev qhib-ntiaj teb RPG tsim los ntawm Bethesda, tab tom ua nthwv dej hauv zej zog kev ua si nrog nws qhov kev ua si tsis zoo thiab lub ntiaj teb loj heev los tshawb nrhiav. Ntawm cov quests ntau yam muaj nyob rau hauv qhov kev ua si, ib tug tshwj xeeb yog sawv tawm raws li ib tug thrilling kev: "Sure Bet".

Teem nyob rau hauv Alpha Centauri system, qhov kev tshawb nrhiav sab no pib hauv lub nroog me me ntawm Gagarin Landing. Cov neeg ua si ntsib Lizzy, tus neeg ncaws pob tab tom nrhiav kom nyiam cov neeg ua haujlwm ua haujlwm nrog cov cawv muaj txiaj ntsig thiab kim. Txhawm rau ua kom tiav nws qhov kev thov, cov neeg ua si yuav tsum pib ua lub luag haujlwm txhawm rau nrhiav cov dej haus uas ploj lawm ntawm lub nkoj uas tau tso tseg.

Dab tsi ua rau qhov kev tshawb nrhiav no sib nrug yog qhov kev npaj txhij txog twist ntawm xoom-lub ntiajteb txawj nqus sib ntaus sib tua ntsib ntawm lub nkoj. Raws li cov neeg ua si tshawb txog lub nkoj tsis txaus ntseeg, cov khoom siv lub ntiajteb txawj nqus ua haujlwm tsis zoo, ua rau txhua yam, suav nrog cov neeg ua si, cov khoom, thiab cov chaw pirates, ntab hauv xoom-G txhua 30 vib nas this. Qhov kev hloov pauv lub ntiajteb txawj nqus no muaj qhov tshwj xeeb thiab zoo siab rau kev sib ntaus sib tua.

Siv cov kev hloov hauv lub ntiajteb txawj nqus rau lawv qhov kom zoo dua, cov neeg ua si tuaj yeem txav mus rau qhov chaw siab dua lossis hom phiaj cov yeeb ncuab uas raug tshem tawm ntawm lub hau thiab ntab hauv huab cua qhib. Kev sib ntaus sib tua dhau los ua kev lom zem ntau dua thaum cov neeg ua si tuaj yeem siv riam phom xws li phom phom, ua rau qee lub sijhawm lom zem thaum lawv raug thawb rov qab rau hauv phab ntsa.

Tshaj li kev sib ntaus sib tua, lub ntiajteb txawj nqus hloov los ua lub hauv paus rau lub teeb traversal puzzles, ntxiv lwm txheej ntawm kev lom zem rau cov quest. Cov neeg ua si yuav tsum taug kev los ntawm lub nkoj, taug kev los ntawm cov khib nyiab ntab thaum tswj lawv lub zog thiab daws cov kev sib tw kom nce qib.

Qhov "Sure Bet" quest showcases lub impressive physics engine nyob rau hauv Starfield. Txawm hais tias ntsib kev thuam dhau ntawm nws qhov kev kaw 30fps tus qauv ntawm consoles, qhov kev tshawb nrhiav pom qhov kev ua si muaj peev xwm loj thiab lub ntiaj teb cov ncauj lus kom ntxaws heev. Kev muaj peev xwm taug qab thiab tswj tau txoj haujlwm, kev sib tsoo, thiab lub zog ntawm txhua yam khoom, riam phom, thiab tus cwj pwm thaum txhua qhov kev hloov pauv yog qhov ua pov thawj rau qhov kev ua si muaj peev xwm.

Txawm li cas los xij, nws tsim nyog sau cia tias ntau ntawm lwm qhov kev tshawb fawb hauv Starfield tsis siv tag nrho cov physics thiab simulation systems. Thaum qhov kev tshawb nrhiav no ua piv txwv zoo kawg nkaus ntawm qhov kev ua si tuaj yeem ua tiav, cov neeg ua si yuav raug sab laug xav tau ntau qhov kev tshawb fawb uas ua kom zoo dua ntawm cov tshuab tshiab no.

Zuag qhia tag nrho, "Sure Bet" quest muaj qhov zoo siab thiab nco txog kev paub hauv Starfield ntug. Nrog nws qhov zero-G kev sib ntaus sib tua thiab kev ua si tsis zoo, nws qhia txog Bethesda txoj kev mob siab rau kev xa cov quests uas mus dhau lub hom phiaj coj mus ua haujlwm. Nws yog qhov kev tshawb nrhiav tsim nyog ua rau txhua tus neeg ua si Starfield nrhiav kev taug txuj kev nyuaj uas muaj adrenaline.

