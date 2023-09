Figure Out the Connections in the New York Times' Puzzle Game

Summary: Lub New York Times tau tso tawm qhov kev ua si puzzle tshiab hu ua Connections. Lub hom phiaj ntawm qhov kev ua si yog categorize ib pawg ntawm 16 lo lus rau hauv plaub pawg neeg zais cia los ntawm kev nrhiav kev sib txuas ntawm lawv. Qhov kev ua si rov pib dua txhua hnub thiab muaj ntau theem ntawm qhov nyuaj. Cov neeg ua si tuaj yeem taug qab lawv qhov kev sib tw yeej thiab sib piv cov qhab nia nrog phooj ywg. Yog tias koj xav tau kev pab daws qhov puzzle, qhov kev ua si muab cov lus qhia thiab qhia cov lus teb. Cov ntsiab lus niaj hnub no suav nrog Halloween decorations, TV shows, slot machine symbols, and numbers in book titles. Piv txwv li, pawg Halloween Decorations suav nrog cov lus xws li Bat, Cobweb, Pumpkin, thiab Tombstone. Qhov kev ua si yog qhov nyuaj, tab sis daim phiaj hloov pauv txhua hnub, muab cov sijhawm tshiab rau cov neeg ua si los daws qhov kev sib tw.

Kev sib txuas yog qhov kev ua si sib tw tsim los ntawm New York Times. Qhov kev ua si nthuav tawm cov neeg ua si nrog daim phiaj ntawm 16 lo lus thiab hais kom lawv npaj cov lus rau hauv plaub pawg ntawm plaub raws li kev sib txuas ntawm lawv. Cov kev sib txuas no tuaj yeem cuam tshuam nrog ntau lub ntsiab lus, xws li cov npe ntawm cov yeeb yaj kiab video game franchises, phau ntawv series sequels, ntxoov liab, lossis cov npe ntawm cov khw noj mov.

Txawm hais tias qee cov lus yuav zoo li lawv tuaj yeem haum rau ntau lub ntsiab lus, tsuas muaj ib lo lus teb raug rau txhua pawg. Txhawm rau pab cov neeg ua si txheeb xyuas qhov sib txuas, qhov kev ua si tso cai rau lawv sib tw thiab rov kho cov lus ntawm kab sib chaws.

Txhua pawg lus yog xim-coded, nrog rau pawg daj yog qhov yooj yim tshaj plaws los txheeb xyuas thiab cov pab pawg ntshav yog qhov nyuaj tshaj plaws. Thaum cov players xav tias lawv tau txheeb xyuas qhov teeb meem, lawv tuaj yeem xa lawv cov lus teb. Yog tias muaj tseeb, plaub lo lus yuav raug tshem tawm ntawm daim phiaj, thiab cov ntsiab lus txuas lawv yuav raug nthuav tawm. Kev twv tsis raug yuav suav tias yog qhov yuam kev, thiab cov neeg ua si muaj qhov txwv ntawm plaub qhov yuam kev ua ntej qhov kev ua si xaus.

Yog tias cov neeg ua si muaj teeb meem daws qhov kev sib tw, qhov kev ua si muab cov lus qhia thiab qhia qee cov lus teb. Cov ntsiab lus niaj hnub no suav nrog Halloween Decorations, TV Shows, Slot Machine Symbols, thiab Numbers in Book Titles. Piv txwv li, ib qho ntawm Halloween Decorations yog Bat, thiab ib qho ntawm TV Shows yog 24.

Kev sib txuas yog tsim los ua kom nyuaj, thiab daim phiaj hloov pauv txhua hnub, muab cov kev sib tw tshiab rau cov neeg ua si los daws. Yog li yog tias koj tsis tuaj yeem daws qhov teeb meem niaj hnub no, nco ntsoov rov qab xyuas tag kis rau qhov kev sib tw tshiab.

