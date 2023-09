Florida-Based nScrypt Tau Txais Patent rau Modular Mobile Direct Digital Manufacturing Systems

Florida-based microdispensing tus kws tshaj lij nScrypt tau tso cai Asmeskas patent rau nws Modular Mobile Direct Digital Manufacturing Systems. Lub kaw lus, encapsulated nyob rau hauv lub thawv ntim khoom txheem, yog tsim los rau cov khoom siv digital ncaj qha (DDM) thiab muaj peev xwm ua haujlwm nrog ntau yam ntaub ntawv, suav nrog cov thermoplastics, hlau, thiab ceramics.

Lub kaw lus muaj peev xwm luam tawm 3D nrog rau cov khoom siv hluav taws xob xaiv thiab qhov chaw thiab bioreactor. Los ntawm kev sib koom ua ke nScrypt's Hoobkas nyob rau hauv ib lub cuab yeej cuab tam, lub modular system tseem tuaj yeem tsim cov khoom siv hluav taws xob ua tiav. Lub kaw lus yog collapsible rau kev thauj mus los yooj yim thiab suav nrog ntau yam kev tshaj lij xws li electrostatic tawm hauv pem teb, kev sib txuas lus sib txuas lus, hnub ci zog, thiab txawm tias lub drone tsaws platform.

Ntxiv rau qhov patent no, nScrypt txoj kev tshawb fawb faib, Sciperio, tau ua kom muaj kev vam meej hauv 3D tshuab luam ntawv. Lawv tau ua tiav qhov kev ua tau zoo ntawm 3D Printed Circuit Structures (PCSs) los ntawm lawv lub Hoobkas hauv Cov Cuab Yeej Siv Tshuab. Cov thev naus laus zis no tau siv los tsim cov kab hluav taws xob nrog cov cua kub sib txawv rau cov khoom siv hluav taws xob thiab cov cuab yeej siv hluav taws xob. Lawv kuj tau siv lub Hoobkas nyob rau hauv ib lub cuab yeej los tsim CubeSats rau US Space Force, ua qauv qhia lub cev muaj peev xwm los tsim cov txheej txheem nyuaj nrog cov haujlwm ua haujlwm.

Nrog rau qhov patent no thiab lawv cov kev nce qib hauv 3D tshuab luam ntawv, nScrypt yog tus thawj coj hauv kev tsim khoom ntxiv. Lawv modular mobile system qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev tsim khoom hauv zos thiab kev tsim khoom ntawm cov khoom siv. Cov thev naus laus zis no muaj peev xwm los hloov pauv ntau yam kev lag luam, los ntawm electronics mus rau aerospace.

Post navigation