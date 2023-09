Northern Trust ua tiav thawj theem ntawm kev yeem Carbon Credit Ecosystem

Northern Trust tau tshaj tawm ua tiav thawj theem ntawm kev lag luam thoob plaws kev yeem carbon credit ecosystem. Lub platform yuav tso cai rau cov neeg yuav khoom nkag mus rau cov qhab nia carbon los ntawm cov thawj coj tsim cov phiaj xwm los ntawm kev siv lub tshuab digital tag nrho. Siv cov ntaub ntawv ntiag tug digital blockchain thev naus laus zis, ecosystem txuas cov neeg yuav khoom nrog cov neeg muag khoom siv nyiaj tau tsom mus rau txo cov pa roj carbon dioxide, xws li carbon dioxide.

Los ntawm lub platform, cov neeg yuav khoom tuaj yeem hloov pauv cov qhab nia tokenized ncaj qha nrog cov neeg tsim khoom tsim thiab so tawm cov no tawm tsam lawv cov pa roj carbon monoxide. Qhov kev txhim kho no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau Northern Trust's Digital Assets thiab Financial Markets pab pawg raws li lawv lub hom phiaj xa tawm lub lag luam ua lag luam rau cov cuab tam digital. Lub peev xwm rau cov neeg siv khoom nkag mus rau cov qhab nia carbon thiab pab txhawb rau lawv cov kev taug kev carbon offsetting yog pom tias yog qhov tseem ceeb rau yav tom ntej.

Kev siv cov thev naus laus zis thev naus laus zis hauv kev tswj hwm lub neej ntawm cov qhab nia carbon muab kev ntseeg siab thiab pob tshab rau ob tus neeg yuav khoom thiab cov neeg tsim tawm qhov project. Nws ua kom yooj yim rau kev tswj hwm cov dej num, ua kom yooj yim rau txhua tus neeg koom nrog taug qab, tswj, thiab pauv cov qhab nia carbon kom ruaj ntseg. Lub platform tseem muab tag nrho cov pob tshab thoob plaws qhov kawg-rau-kawg lifecycle ntawm kev yeem carbon credit.

Northern Trust tau koom tes nrog ntau yam kev tsim tawm, suav nrog Go Balance Limited, REDD + tus tsim tawm txoj haujlwm tsom mus rau kev zam kom tsis txhob muaj hav zoov, thiab ReGen III, cov cuab yeej siv hluav taws xob huv si siv cov roj tsheb. Kev ua lag luam ntawm cov khoom siv tsawg kawg nkaus (MVP) platform tau ua tiav tag nrho. Kev txhim kho ntxiv ntawm lub platform thiab thawj qhov kev ua lag luam nyob tau raug npaj rau lig 2023.

Qhov kev pib no yog ib feem ntawm Northern Trust's Digital Assets thiab Financial Markets pawg, uas sib txuas cov pab pawg ua haujlwm los txhawb kev lag luam khoom vaj khoom tsev digital thiab cov kev pabcuam kev nyab xeeb ib txwm muaj. Lub tuam txhab tau ua tus thawj coj ntawm kev hloov pauv digital hauv kev pabcuam kev nyab xeeb, yav dhau los pioneering siv blockchain thev naus laus zis hauv kev tswj hwm nyiaj txiag ntiag tug thiab txhawb nqa tokenization thiab fractionalization ntawm daim ntawv cog lus.

Qhov chaw: Northern Trust