Nokia X30 5G Nqe Slashed hauv Is Nrias teb: Nov yog yam koj yuav tsum paub

Tsis ntev los no Nokia tau tshaj tawm tus nqi tseem ceeb rau nws Nokia X30 5G smartphone hauv Is Nrias teb. Lub tuam txhab tau txo tus nqi ntawm lub xov tooj los ntawm Rs. 12,000, ua kom yooj yim rau cov neeg siv khoom. Nokia X30 5G los nrog cov kev qhia tshwj xeeb thiab cov yam ntxwv zoo, ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo rau cov neeg siv smartphone.

Lub Nokia X30 5G nta 6.43-nti puv-HD + AMOLED zaub nrog lub refresh npaum li cas ntawm 90Hz. Nws yog siv los ntawm octa-core Snapdragon 695 5G chipset, muab cov neeg siv ceev thiab ua haujlwm tau zoo. Lub xov tooj tuaj nrog 8GB ntawm RAM thiab 256GB ntawm onboard cia, kom muaj chaw txaus rau tag nrho koj cov ntaub ntawv thiab daim ntawv thov.

Hais txog lub koob yees duab muaj peev xwm, Nokia X30 5G boasts lub koob yees duab dual rear teeb nrog 50-megapixel PureView thawj sensor thiab 13-megapixel ultra-wide kaum sab xis sensor. Rau selfies thiab video chats, lub xov tooj kis las 16-megapixel pem hauv ntej shooter.

Kev xaiv kev sib txuas ntawm Nokia X30 5G suav nrog 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, thiab USB Hom-C chaw nres nkoj. Lub xov tooj kuj tseem muaj lub ntsej muag ntiv tes hauv qhov screen kom ntxiv kev ruaj ntseg. Tsis tas li ntawd, nws muaj qhov ntsuas IP67 rau plua plav thiab dej tsis kam, ua kom ruaj khov nyob rau hauv ntau qhov chaw.

Nokia X30 5G tau nruab nrog 4,200mAh roj teeb uas txhawb nqa 33W them ceev ceev. Qhov no txhais tau tias koj tuaj yeem rov them koj lub cuab yeej sai thiab txuas nrog txhua hnub yam tsis muaj kev txhawj xeeb txog roj teeb lub neej.

Nrog nws cov qauv tsim zoo nkauj, cov lus qhia tshwj xeeb zoo nkauj, thiab tam sim no tus nqi pheej yig, Nokia X30 5G muaj txiaj ntsig zoo rau cov nyiaj. Nws muaj nyob rau hauv Cloudy Blue thiab Ice White xim xaiv.

