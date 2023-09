Spyware Txuas rau Israeli Lub Tuam Txhab NSO Siv Apple Device Flaw, Hais Citizen Lab

By

Cov neeg saib xyuas digital pab pawg Citizen Lab tau tshaj tawm qhov kev tshawb pom ntawm spyware txuas nrog Israeli lub tuam txhab NSO uas tau siv qhov tsis txaus ntseeg tshiab hauv Apple cov khoom siv. Qhov tsis txaus ntseeg tso cai rau kev cuam tshuam ntawm iPhones khiav qhov tseeb version ntawm iOS (16.6) yam tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm tus neeg raug tsim txom. Citizen Lab pom cov pov thawj ntawm kev siv thaum tshawb xyuas Apple cov cuab yeej ntawm ib tus neeg ua haujlwm los ntawm pawg neeg pej xeem hauv Washington.

Citizen Lab, raws li University of Toronto's Munk School of Global Affairs thiab Public Policy, tau hais txog lub luag haujlwm ntawm pej xeem zej zog hauv kev tshawb nrhiav kev tawm tsam. John Scott-Railton, tus kws tshawb fawb laus ntawm Citizen Lab, tau hais tias, "Qhov no qhia tau hais tias pej xeem pej xeem tau ua haujlwm dua li kev ceeb toom ntxov txog kev tawm tsam tiag tiag."

Tom qab qhov kev tshawb pom, Apple tau tshaj tawm cov kev hloov tshiab tshiab rau nws cov cuab yeej los daws qhov tsis raug qhia los ntawm Citizen Lab. Lub tuam txhab tsis tau muab cov lus qhia ntxiv txog qhov xwm txheej. Txawm li cas los xij, Citizen Lab tau hais kom cov neeg siv khoom hloov kho lawv cov cuab yeej los tiv thaiv lawv tus kheej los ntawm kev muaj peev xwm spyware infiltration.

NSO, lub tuam txhab Israeli tom qab tus neeg soj xyuas, tau raug tshuaj xyuas rau kev iab liam kev tsim txom, suav nrog kev soj ntsuam ntawm tsoomfwv thiab cov neeg sau xov xwm. Tsoomfwv Meskas tau teev npe dub NSO hauv 2021 vim yog cov lus iab liam no.

Nws yog ib qho tseem ceeb rau cov tib neeg thiab cov koom haum yuav tsum ceev faj thiab hloov kho lawv cov cuab yeej tam sim ntawd kom muaj kev tiv thaiv tiv thaiv kev cuam tshuam cyber.

Cov Ntsiab Lus:

– Spyware: Malware siv los soj xyuas lossis sau cov ntaub ntawv los ntawm lub cuab yeej lossis lub network yam tsis muaj tus neeg siv pom zoo.

- Flaw: Qhov tsis muaj zog lossis qhov tsis zoo hauv software lossis kho vajtse uas tuaj yeem siv los ntawm cyber attackers.

- Pej xeem pej xeem: Hais txog kev sib koom ua ke sab nraud ntawm tsoomfwv, kev lag luam, lossis tsev neeg cov ntsiab lus. Nws suav nrog cov koom haum thiab cov tib neeg tawm tsam rau cov teeb meem kev sib raug zoo thiab txhawb kev ywj pheej thiab tib neeg txoj cai.

