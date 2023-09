Apple's Upcoming Product Event: Yuav Ua Li Cas

Apple tau teem sijhawm los tuav nws cov khoom lag luam ib txwm muaj rau hnub Tuesday, qhov uas nws tau cia siab tias lub tuam txhab yuav tshaj tawm nws cov xov tooj tshiab kawg. Thaum qee cov ntsiab lus hais txog iPhones yav tom ntej tau raug xau, Apple paub txog qhov xav tsis thoob nws cov neeg tuaj saib nrog cov lus tshaj tawm tsis xav txog. Qhov kev tshwm sim yuav muaj nyob rau ntawm Apple lub vev xaib thiab tau teem sijhawm pib thaum 6 teev tsaus ntuj Irish lub sijhawm.

Lub iPhone 15 xav tias yuav yog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshwm sim. Plaub tus qauv sib txawv tau npaj tseg: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, thiab 15 Pro Max. Qhov loj me ntawm lub vijtsam yuav tsum nyob twj ywm tib yam li cov qauv dhau los, ntawm 6.1 ntiv tes thiab 6.7 ntiv tes, feem. Cov qauv Pro tuaj yeem raug kho dua tshiab, muaj peev xwm ua kom pom kev sib dua thiab nyias tsim nrog kev hloov ntawm stainless hlau mus rau titanium. Lub koob yees duab muaj peev xwm kuj tseem xav kom txhim kho, nrog lub koob yees duab periscope hauv Pro Max qauv, tso cai rau kev txhim kho zoom.

Lwm qhov kev hloov pauv tseem ceeb hauv iPhone 15 lineup yog qhov kev xav tau hloov pauv los ntawm xob laim them chaw nres nkoj mus rau USB C. Qhov kev hloov pauv no tau txhawb nqa los ntawm EU txoj kev thawb rau cov qauv kev them nyiaj rau cov chaw nres nkoj thiab zoo li yuav raug siv thoob plaws txhua tus qauv iPhone 15. Lub suab hloov pauv ntawm sab ntawm iPhone kuj tseem tuaj yeem hloov pauv, uas tuaj yeem dhau los ua khawm ua haujlwm rau kev muab cov shortcuts.

Ntxiv nrog rau iPhone 15, Apple tuaj yeem qhia cov hloov tshiab rau Apple Watch Series 9 thiab AirPods. Apple Watch Series 9 yuav tsum tau txais kev txhim kho me me, suav nrog S9 nti tshiab rau kev ua tau zoo dua thiab muaj peev xwm txhim kho roj teeb lub neej. Cov ntsiab lus hais txog Ultra series ntawm Apple's taug txuj kev nyuaj-tsim saib tseem tsis tshua muaj. Raws li rau AirPods, ib qho kev hloov kho tshiab yuav tsom mus rau qhov xwm txheej, tshwj xeeb tshaj yog qhov hloov pauv ntawm xob laim txuas nrog USB C. Nws kuj tau kwv yees tias qhov hloov tshiab rau AirPods Max, uas tsis tau hloov kho txij li lawv tso tawm xyoo 2020, tej zaum nyob rau lub qab ntug vim EU qhov yuav tsum tau USB C rau lub mloog pob ntseg los ntawm 2024.

