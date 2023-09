NASA lees paub qhov teeb meem them taus nrog SLS Program, Hais GAO

By

NASA cov tub ceev xwm tau lees paub tias qhov kev pab cuam Space Launch System (SLS) tsis tsim nyog, raws li tsab ntawv ceeb toom los ntawm US Government Accountability Office (GAO). Lub SLS yog NASA lub foob pob hluav taws uas muaj zog tshaj plaws, nrog rau thawj zaug tso tawm thaum lub Kaum Ib Hlis 2022. Lub chaw haujlwm tau nqis peev ntau txhiab daus las hauv kev txhim kho cov haujlwm tom ntej, suav nrog kev caij dav hlau mus rau lub hli.

GAO tau qhia txog kev txhawj xeeb txog cov nqi txuas ntxiv ntawm Artemis program, uas suav nrog SLS. Txawm hais tias kev kwv yees thiab kev thov nyiaj txiag tau ua rau cov nqi tsim khoom thiab kev ua haujlwm nyob rau hauv tsib lub xyoos, GAO pom tias cov kev ntsuas no tsis tau zoo taug qab cov nqi ntawm lub hom phiaj los ntawm lub hom phiaj. Qhov tsis muaj kev saib xyuas no txhais tau hais tias kev kwv yees thiab kev thov nyiaj txiag tsis yog qhov tseeb ntawm qhov kev ua tau zoo ntawm cov nqi dhau sijhawm.

NASA tau thov cov peev nyiaj tseem ceeb ntawm $ 11.2 nphom rau xyoo nyiaj txiag 2024 los txhawb SLS txoj haujlwm kom txog rau xyoo 2028, nyob rau sab saum toj ntawm $ 11.8 billion twb tau siv rau kev txhim kho. Txawm li cas los xij, cov neeg ua haujlwm laus NASA lawv tus kheej lees paub tias qhov kev zov me nyuam tsis muaj kev ruaj ntseg ntawm nws cov nqi tam sim no, tshaj cov nyiaj muaj rau cov phiaj xwm Artemis.

Txhawm rau daws cov teeb meem them taus, NASA tab tom tshuaj xyuas nws cov tswv yim nrhiav tau thiab ua haujlwm kom ruaj khov rau lub sijhawm ya davhlau. Tsis paub meej nyob ib puag ncig cov hnub pib thiab qhov chaw ua rau muaj teeb meem hauv kev kwv yees cov nqi. Kev ncua sij hawm thiab kev them nqi ntau dhau tau ua rau muaj kev nyuaj rau SLS qhov kev pab cuam, thiab nws zoo nkaus li tias cov teeb meem no tseem yuav ua rau muaj kev nyuaj siab yav tom ntej.

Source: US Government Accountability Office (GAO)