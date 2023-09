Qhov tseem ceeb ntawm Digital Technologies rau MSMEs hauv Is Nrias teb

Lub luag haujlwm ntawm cov thev naus laus zis digital tau dhau los ua qhov tseem ceeb hauv lub sijhawm Covid-19. Tam sim no nws yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws rau G20, tshwj xeeb tshaj yog thaum nws los txog rau Micro, Small, thiab Medium Enterprises (MSMEs). Cov kev lag luam no pab txhawb txog 30% rau Is Nrias teb GDP, ua rau lawv siv cov thev naus laus zis tseem ceeb rau lawv cov kev sib tw.

Jaipur Hu rau Kev Ua Haujlwm, ua los ntawm Minister of Commerce Piyush Goyal, tau hais txog qhov xav tau los ntxiv dag zog rau kev nkag mus rau kev lag luam databases thiab cov ntaub ntawv rau MSMEs. Ib txoj hauv kev kom ua tiav qhov no yog siv lub Ntiaj Teb Kev Lag Luam Helpdesk ntawm International Trade Center hauv Geneva. Tus Thawj Kav Tebchaws Narendra Modi tseem tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm MSMEs hauv lub sijhawm ntawm Kev Lag Luam 4.0 thiab kev hloov pauv digital. Txhawm rau kom ntseeg tau tias lawv txoj kev loj hlob mus tas li, qhov kev ywj pheej ntawm kev xa xov hluav taws xob hla ciam teb yog qhov tseem ceeb.

Is Nrias teb tau ua tiav qhov tseem ceeb ntawm cov kev hloov pauv digital, dhau ntawm kev lag luam siab heev ob qho tib si hauv tsev thiab hauv kev xa tawm. Hauv 2016-17, Is Nrias teb tau xa tawm $ 89 nphom hauv cov kev pabcuam digitally xa tawm, thiab nws feem ntawm kev kwv yees thoob ntiaj teb kev lag luam digital xa tawm tau nce los ntawm kwv yees li 400% los ntawm 1995 txog 2018. Nrog rau kev kwv yees ntawm 800 lab tus neeg siv internet hauv Is Nrias teb thaum kawg ntawm 2023, me me. cov lag luam kuj tau pib koom nrog cov kev pabcuam digital rau hauv lawv cov haujlwm.

Sab ntshuam tsis tau tso tseg, raws li Indian MSMEs tau koom ua ke cov kev pabcuam digital inputs, xws li smartphone-based marketing thiab kev sib txuas lus, rau hauv lawv txoj haujlwm ua lag luam. Lawv lub hom phiaj suav nrog kev nthuav dav kev lag luam mus txog thiab ua kom lawv txoj kev sib raug zoo nrog cov neeg siv khoom.

Ib qho kev txhawj xeeb tseem ceeb tau tshwm sim hauv tsab xov xwm yog lub luag haujlwm moratorium. Lub Koom Haum Ntiaj Teb Kev Lag Luam (WTO) tau txais tsab ntawv tshaj tawm txog kev lag luam hluav taws xob thoob ntiaj teb hauv xyoo 1998, uas suav nrog kev ncua ob xyoos ntawm kev cai ua haujlwm rau kev xa hluav taws xob hla ciam teb. Qhov kev ncua sij hawm no tau rov ua dua tshiab txhua ob xyoos txij thaum ntawd los.

Thaum Is Nrias teb muaj kev txhawj xeeb txog qhov muaj peev xwm poob ntawm cov nyiaj tau los, kev ncua sij hawm tau txais txiaj ntsig zoo rau lub teb chaws cov kev pabcuam xa tawm thiab xa tawm. Txawm li cas los xij, Lub Rooj Sib Tham Ministerial tom ntej hauv 2024 yuav txiav txim siab txoj hmoo ntawm kev ncua sijhawm, thiab yog tias nws tso tseg, nws tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam hauv kev xa cov ntaub ntawv hla ciam teb thiab cuam tshuam MSME kev loj hlob.

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no xaus lus tias kev xa xov hluav taws xob hla ciam teb tau txais txiaj ntsig MSMEs, ua rau muaj kev ua haujlwm nce ntxiv, muaj txiaj ntsig ntxiv, thiab ua haujlwm tsim khoom. Ib qho kev nqis tes ua uas ua rau nws nyuaj rau MSMEs kom nkag mus rau cov kev pabcuam digital uas tuaj yeem, xws li kev mus ncig ua haujlwm, yuav ua rau muaj kev cuam tshuam thiab cuam tshuam kev loj hlob ntawm cov lag luam me.

Txoj cai cuam tshuam los ntawm kev tshawb fawb no qhia tias kev ntsuas ua rau nws nyuaj rau kev xa cov kev pabcuam digital yuav muaj kev cuam tshuam tsis zoo rau Is Nrias teb MSME sector. Txhawm rau txhawb kev lag luam me thiab ua kom lawv nthuav dav, cov neeg tsim cai yuav tsum siv cov cai uas ua kom yooj yim dua, tsis nyuaj, thiab raug nqi ntau dua rau kev nkag mus rau cov kev pabcuam digital, suav nrog cov neeg tuaj txawv teb chaws. Kev tuav lub WTO kev ncua ntawm lub luag haujlwm yuav muab kev ruaj ntseg thiab kev kwv yees hauv cov haujlwm digital thoob ntiaj teb.

Zuag qhia tag nrho, kev siv cov thev naus laus zis digital yog qhov tseem ceeb rau kev loj hlob thiab kev sib tw ntawm MSMEs hauv Is Nrias teb. Kev ywj pheej ntawm kev xa xov hluav taws xob hla ciam teb thiab kev saib xyuas ntawm lub luag haujlwm moratorium yog qhov tseem ceeb rau lawv txoj kev loj hlob mus tas li.

Cov Ntsiab Lus:

MSMEs: Micro, Small, thiab Medium Enterprises

PIB: Gross Domestic Product

B2B: Kev Lag Luam-rau-Kev Lag Luam

WTO: World Trade Organization

