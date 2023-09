Ed Boon nthuav tawm Jean-Claude Van Damme Daim tawv nqaij rau Johnny Cage hauv Mortal Kombat 1

By

Ed Boon, co-creator ntawm qhov nrov video game franchise Mortal Kombat, tau ua qhov tshwj xeeb tshwm sim hauv YouTube series Hot Ones. Thaum lub sijhawm xam phaj, Boon nthuav tawm thawj qhov saib ntawm Jean-Claude Van Damme daim tawv nqaij rau tus cwj pwm Johnny Cage hauv Mortal Kombat 1.

Kev suav nrog Van Damme hauv qhov kev ua si tau ntev los lawm. Boon tau qhia tias lawv tau sim ntau zaus yav dhau los kom ruaj ntseg Van Damme txoj kev koom tes, tab sis thaum kawg ntaus lub jackpot lub sijhawm no. Tsis tsuas yog lawv tswj kom tau txais lub iconic actor tus nyiam, tab sis lawv kuj tau txais nws lub suab rau tus cwj pwm.

Kev tsis pom zoo ntawm Jean-Claude Van Damme daim tawv nqaij showcased tus neeg ua yeeb yam thaum nws tshwm sim hauv cov yeeb yaj kiab classic "Bloodsport" los ntawm 1988, ua tiav nrog nws lub cev kos npe.

Boon qhia nws qhov kev zoo siab txog thaum kawg tuaj yeem suav nrog Van Damme hauv qhov kev ua si tom qab ze li peb xyoo lawm. Nws yeej ib txwm xav tsim ib qho kev ua si raws li tus neeg ua yeeb yam, yos rov qab mus rau hnub thaum ntxov ntawm Mortal Kombat. Txawm hais tias lawv tau mus cuag Van Damme pab pawg thaum lub sijhawm, lawv tsis tau txais cov lus teb, uas Boon nkag siab tau muab lawv cov tub ntxhais hluas thiab lub siab nyiam.

Kev hloov pauv ntawm qhov kev ua si ntau xyoo dhau los ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua kom txoj kev npau suav no ua tau. Boon tau lees paub tias thaj tsam ntawm Mortal Kombat tau loj hlob zoo txij li thaum nws pib, hloov los ntawm qhov kev mob siab rau me me mus rau qhov muaj tswv yim zoo heev thiab kev ua yeeb yaj kiab ua yeeb yaj kiab ua tiav.

Txawm li cas los xij, nrog kev loj hlob ntawm franchise, Boon kuj tau lees paub tias muaj qee qhov tsis zoo. Kev ua haujlwm ntawm qhov loj dua txhais tau hais tias cov tswv yim yuav siv sij hawm ntev dua kom tau txais txiaj ntsig thiab xav tau kev pom zoo los ntawm ntau tog. Nyob rau hauv ancient sij hawm, thaum pab neeg me me, lawv tuaj yeem pom lawv cov tswv yim los ua lub neej tam sim ntawd.

Mortal Kombat 1 yog tsim los ntawm NetherRealm Studios thiab luam tawm los ntawm Warner Bros. Games. Lub npe tau npaj siab yuav raug tso tawm rau lub Cuaj Hlis 19 rau PS5, Xbox Series X / S, Nintendo Hloov, thiab PC los ntawm Chav thiab Epic Games Store.

Qhov chaw:

- Cov Kub Kub: N / A

- Mortal Kombat 1: N / A