Veronica Beard ua kev zoo siab rau lub caij nplooj zeeg caij nplooj zeeg nrog Fashion Week noj hmo

Veronica Beard tsis ntev los no tau tuav lub lim tiam zam noj hmo ntawm Veronika, lub tsev noj mov ntawm Fotografiska, ua kev zoo siab rau kev tshaj tawm lawv lub caij nplooj zeeg. Lub rooj noj mov tau koom ua ke los ntawm cofounders Veronica Miele Beard thiab Veronica Swanson Beard, nrog rau Laura Brown. Cov qhua tseem ceeb suav nrog Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan thiab tus muam Lydia Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine, thiab Sutton Foster.

Lub hom phiaj ntawm lub caij nplooj zeeg tau nthuav tawm thoob plaws hauv lub tsev noj mov, nrog rau cov phiaj xwm phiaj xwm thiab cov khoom lag luam lub caij nplooj zeeg mantra-slash-headline: "Rov xov xwm: Cov poj niam xav tau khaub ncaws uas lawv hnav tau tiag."

Mindy Kaling, tus kiv cua ntawm hom, qhia nws kev qhuas rau Veronica Beard cov khaub ncaws zoo nkauj. Nws tau hais tias cov blazers tshwj xeeb tshaj yog haum rau nws sab sau ntawv. Nws kuj tau mus koom Ralph Lauren yeeb yam thiab US Open thaum lub lim tiam zam.

Thaum noj hmo, cov qhua tau zoo siab thaum cov servers nthuav qhia lawv nrog cov nyiaj platters uas muaj cov nplhaib tseem ceeb. Cov nplhaib tseem ceeb no tuaj yeem hloov pauv ntawm "coat check" rau Veronica Beard emblem blazer, ua tiav nrog lub hnab tshos-square.

Rau cov neeg uas tab tom nrhiav kev tshawb nrhiav ntau dua los ntawm hom, kev sib koom ua lag luam yuav koom nrog Laura Brown ntawm SoHo boutique tom qab lub lim tiam kom tau txais txiaj ntsig AIDS tsis muaj txiaj ntsig (Liab).

Veronica Swanson Beard tau hais rau cov qhua thaum pib noj hmo, hais txog lub hom phiaj ntawm kev saib zoo, zoo siab, thiab ua qhov zoo. Nws tau qhia kev ua tsaug rau lub sijhawm los ua kev zoo siab rau lub caij nplooj zeeg caij nplooj zeeg hauv kev lag luam zam zam.

Hauv kev pom zoo nrog Swanson Beard, Veronica Miele Beard tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev ua kom lwm tus zoo siab, hais tias saib zoo thiab ua qhov zoo tuaj yeem sib koom tes.

Tau qhov twg los: Kab lus no yog ua raws li tsab xov xwm "Veronica Beard Celebrates Fall Campaign With Fashion Week Dinner" los ntawm Emily Mercer rau WWD.