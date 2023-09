Microsoft nthuav tawm Copilot Txoj Cai Lij Choj Kev cog lus los tiv thaiv cov neeg siv

By

Microsoft tsis ntev los no tau tshaj tawm Copilot Kev Cog Lus Cog Tseg, uas yog lub hom phiaj los tiv thaiv Copilot cov neeg siv khoom los ntawm kev foob kev cai lij choj. Raws li qhov kev cog lus no, yog tias tus neeg thib peb foob cov neeg siv khoom lag luam rau kev ua txhaum cai cuam tshuam txog kev siv Microsoft's Copilots lossis cov khoom tsim tawm, Microsoft yuav tiv thaiv kev cai lij choj thiab them rau kev puas tsuaj thiab nqi raug cai.

Txoj kev pib npog ntau yam kev pabcuam, suav nrog Microsoft 365 Copilot rau Lo Lus, Excel, PowerPoint, GitHub Copilot, thiab Bing Chat Enterprise. Microsoft xav muab kev qhia meej rau cov neeg siv khoom siv Copilot cov kev pabcuam thiab cov khoom tsim tawm, ua kom lawv tsis txhob txhawj txog qhov muaj peev xwm thov kev cai lij choj.

Microsoft lees paub qhov kev txhawj xeeb ib puag ncig kev cai lij choj thaum siv cov khoom tsim tawm AI. Cov kws sau ntawv thiab cov kws ua yeeb yam tau txhawj xeeb txog lawv txoj haujlwm li cas los cob qhia AI qauv. Txawm li cas los xij, Microsoft xav daws cov kev txhawj xeeb no los ntawm kev ua lub luag haujlwm rau txhua qhov kev pheej hmoo raug cai cuam tshuam nrog cov teeb meem kev cai lij choj.

Qhov kev cog lus tshwj xeeb yog qhov tseem ceeb tshaj plaws vim tias Microsoft nws tus kheej tau ntsib Copilot foob kev cai lij choj xyoo tas los. Qhov kev foob tau liam tias Microsoft, GitHub, thiab tus khub OpenAI tau rub tawm cov lej pej xeem los qhia lawv cov qauv kev kawm tshuab, Codex, thiab Copilot programming pab. Microsoft ntseeg hais tias qhov kev foob tsis tau hais meej txog ib qho kev ua haujlwm tsis raug cai uas tau siv tsis raug thiab hais txog lub tswv yim ntawm kev siv ncaj ncees, uas tso cai rau kev siv tsis tau ntawv tso cai ntawm cov haujlwm muaj cai nyob rau qee lub sijhawm.

Microsoft hais txog nws qhov rhiab heev rau cov kws sau ntawv cov kev txhawj xeeb thiab lees paub tias AI generative tsim teeb meem rau pej xeem txoj cai tshiab. Lub tuam txhab lees tias nws yog ib qho tseem ceeb rau cov kws sau ntawv kom tswj hwm lawv txoj cai raws li txoj cai lij choj thiab tau txais nyiaj ncaj ncees rau lawv cov kev tsim.

Tsis tas li ntawd, Microsoft tau siv cov ntxaij lim dej thiab lwm yam thev naus laus zis los txo cov kev pheej hmoo ntawm Copilots tsim cov ntsiab lus cuam tshuam. Yuav kom tsim nyog tau txais kev pab them nqi kho mob, cov neeg siv khoom yuav tsum siv cov khoom siv tiv thaiv thiab cov ntsiab lus lim dej. Tsis tas li ntawd, cov neeg siv khoom tsis tuaj yeem muab cov ntaub ntawv nkag rau hauv Copilot kev pabcuam yog tias lawv tsis muaj txoj cai tsim nyog siv nws.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias Microsoft's Copilot Copyright Kev cog lus tsis cuam tshuam rau lub tuam txhab txoj haujlwm ntawm kev thov cov tswv cuab kev txawj ntse hauv cov txiaj ntsig ntawm nws cov kev pabcuam Copilot.

