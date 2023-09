Microsoft Paint hauv Windows 11 Qhia Cov Cuab Yeej Tshem Tawm Background

Microsoft tau ua ib kauj ruam tseem ceeb los txhim kho lub peev xwm ntawm nws cov Paint app hauv Windows 11 nrog kev qhia txog cov cuab yeej tshem tawm keeb kwm yav dhau. Zoo ib yam li cov haujlwm muaj nyob hauv Adobe Photoshop, qhov tshwj xeeb no tso cai rau cov neeg siv Windows kom yooj yim tshem tawm cov keeb kwm yav dhau los ntawm cov duab uas tsuas yog nyem ib zaug, ua kom cov duab kho kom zoo nkauj.

Txhawm rau kom tau txais txiaj ntsig zoo ntawm cov cuab yeej muaj zog no, cov neeg siv yuav tsum xub xyuas kom lawv muaj qhov tseeb version ntawm Paint app ntsia. Lawv tuaj yeem hloov kho Windows 11 Paint app rau version 11.2306.30 los ntawm Microsoft Store. Thaum hloov tshiab, cov neeg siv tuaj yeem tso lub app thiab qhib cov duab lawv xav hloov kho ntawm daim ntaub dawb.

Txhawm rau nkag mus rau cov cuab yeej tshem tawm keeb kwm yav dhau, cov neeg siv yuav tsum tau saib mus rau sab saum toj-sab laug ntawm daim duab thiab nrhiav qhov 'Image' seem. Hauv seem no, lawv yuav nrhiav thiab xaiv lub 'Background Remove' khawm. Los ntawm nias lub pob no, tag nrho cov keeb kwm yav dhau ntawm daim duab yuav raug muab tshem tawm, tsuas yog qhov kev txiav tawm ntawm cov ntsiab lus xaiv.

Rau cov neeg uas xav tau kev tswj ntau dua ntawm cov txheej txheem kho, cov cuab yeej tshem tawm tom qab tso cai rau kev tshem tawm. Cov neeg siv tuaj yeem siv cov duab plaub xaiv los qhia thaj chaw uas lawv xav tshem tawm cov keeb kwm yav dhau, muab qhov tseeb dua.

Tam sim no, cov cuab yeej tshem tawm keeb kwm yav dhau los tsuas yog muaj rau Windows Insiders, thiab Microsoft tsis tau muab lub sijhawm tshwj xeeb rau qhov tshwj xeeb tshaj tawm. Txawm li cas los xij, raws li kev coj ua yav dhau los, nws zoo li lub tuam txhab yuav nthuav tawm cov cuab yeej rau txhua tus neeg siv Windows 11 tom qab ob peb lub lis piam ntawm kev sim. Yog li ntawd, nws yog ib qho tsim nyog rau cov neeg siv kom saib xyuas qhov kev hloov tshiab.

Nrog rau qhov sib ntxiv ntawm cov cuab yeej tshem tawm keeb kwm yav dhau los, Microsoft Paint hauv Windows 11 tab tom ua cov duab kho kom zoo dua thiab siv tau zoo rau cov neeg siv tswv yim. Cov yam ntxwv no ua kom yooj yim rau cov txheej txheem ntawm kev cais cov ncauj lus los ntawm lawv cov keeb kwm yav dhau, thiab thaum tam sim no txwv rau Windows Insiders, nws xav tias yuav muaj dav dav nyob rau yav tom ntej.

Qhov chaw:

- Microsoft Paint hauv Windows 11

- Microsoft Store txheej txheem hloov tshiab