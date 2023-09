Meta nthuav tawm Cov Ntsiab Lus Tshawb Nrhiav Kev Ua Haujlwm ntawm Xov Xwm rau cov neeg siv lus Askiv thiab Spanish

Meta tau tshaj tawm qhov nthuav dav ntawm cov ntsiab lus tshawb fawb ua haujlwm ntawm Threads, nws cov ntawv nyeem raws li kev sib raug zoo, rau cov neeg siv lus Askiv thiab lus Mev hauv cov tebchaws xaiv. Qhov kev txav no yog txhawm rau txhim kho cov neeg siv kev paub dhau los thiab nyiam cov neeg tuaj saib dav dua.

Lub lim tiam dhau los, Mark Zuckerberg tau tshaj tawm qhov kev sim thawj zaug ntawm kev tshawb nrhiav lo lus tseem ceeb ntawm Xov Xwm hauv Australia thiab New Zealand. Lub tuam txhab tam sim no tau nthuav tawm cov yeeb yam no hauv cov tebchaws uas hais lus Askiv thiab lus Mev, xws li Argentina, Is Nrias teb, Mexico, UK, thiab Asmeskas. Cov neeg siv tuaj yeem nkag mus rau qhov tshwj xeeb ntawm ob qho tib si mobile thiab web platforms.

Nyob rau hauv lub neej yav tom ntej, Meta npaj yuav txuas ntxiv nrhiav lo lus tseem ceeb rau lwm yam lus thiab cheeb tsam, thaum zoo siab txais tos cov neeg siv tswv yim rau kev txhim kho txuas ntxiv.

Qhov kev taw qhia ntawm kev tshawb nrhiav lo lus tseem ceeb yog qhov kev cia siab heev uas yuav muaj kev cuam tshuam loj rau Xov 'tus neeg siv lub hauv paus thiab kev lees paub. Cov yeeb yam no yuav tsum muaj kev nyiam tshwj xeeb ntawm cov neeg siv hluav taws xob, suav nrog cov npe, tuam txhab nyiaj, cov tshaj tawm, thiab cov neeg sau xov xwm, uas tso siab rau cov peev txheej tshawb fawb zoo rau cov ntsiab lus thiab cov tswv yim kev koom tes.

Threads nkag mus rau hauv kev tshaj xov xwm toj roob hauv pes raws li cov ntawv nyeem-raws li lwm txoj hauv Twitter thiab tau txais kev pom zoo nrog 100 lab sau npe hauv thawj lub hlis. Txawm li cas los xij, nws tau ntsib cov teeb meem hauv kev tswj hwm nws cov neeg siv hauv paus. Cov ntaub ntawv los ntawm kev tshawb fawb lub tuam txhab SimilarWeb tau qhia txog kev poob qis hauv cov neeg siv Android niaj hnub rau kwv yees li 10 lab raws li lub Yim Hli 7, piv rau 49 lab cov neeg siv thaum lub sijhawm pib.

Ib qho ntawm cov kev cov nyom loj Threads fim yog tsim kom muaj tus kheej sib txawv los ntawm kev pom tsuas yog lwm txoj hauv Twitter lossis kev txuas ntxiv ntawm Instagram. Thaum xub thawj, cov neeg siv flocked rau lub platform vim nws kev koom ua ke nrog Instagram, raws li Instagram tus account yuav tsum tau tsim ib Threads account. Seamless navigation ntawm ob lub platform tau pab txhawb rau nws txoj kev loj hlob.

Raws li Threads txuas ntxiv txhim kho thiab nthuav dav nws cov yam ntxwv, kev sib raug zoo network lub hom phiaj los ua kom pom tus kheej tshwj xeeb hauv kev sib tw social media toj roob hauv pes. Qhov sib ntxiv ntawm cov ntsiab lus tshawb fawb ua haujlwm tsuas yog ib kauj ruam hauv kev taug kev mus tas li no.

Cov Ntsiab Lus:

- Kev tshawb nrhiav lo lus tseem ceeb: Muaj peev xwm tshawb nrhiav cov ntsiab lus tshwj xeeb lossis cov ntsiab lus hauv lub platform digital.

- Cov neeg siv fais fab: Cov neeg siv uas txuas nrog lub platform digital thiab muaj cov kev xav tau tshwj xeeb lossis cov kev xav tau.

- Cov neeg siv tswv yim: Cov kev xav thiab cov lus qhia muab los ntawm cov neeg siv los pab txhim kho lub platform digital lossis cov khoom lag luam.

Qhov chaw: Tsis muaj URLs muab.