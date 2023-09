Reviving the Legacy of the Philips CD-i: Arzette and the Emulation of "Bad" Games

By

Xyoo 1991, Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) ua rau nws nkag mus rau hauv kev lag luam gaming. Thaum lub CD-kuv tau cog lus tias yuav ua si ob qho tib si CDs thiab video games, nws qhov kev tsis txaus ntseeg nyob hauv cov kev ua si uas nws muaj. Qhov tseem ceeb, Zelda franchise yog cov npe uas ua rau lawv txoj kev mus rau lub platform no, tsuas yog tau ntsib nrog kev tsis txaus siab thiab kev poob siab. Kev nrawm nrawm rau xyoo 2023, thiab Seth Fulkerson, lub npe hu ua "Dopply," tau teem rau tso tawm Arzette: Jewel of Faramore, lub platformer game uas them nqi rau qhov kev ua si uas tsis txaus ntseeg thiab feem ntau thuam kev ua si ntawm CD-i era.

Arzette's demo ntawm PAX West 2023 tau nthuav tawm kev mob siab rau thiab saib xyuas kom meej tias Fulkerson tau nchuav rau hauv qhov project. Qhov kev ua si ncaj ncees ntes cov kev pom thiab kev ua haujlwm ntawm thawj CD-i Zelda games. Fulkerson, nrog rau cov kev ua si retro connoisseurs Limited Run, tau ua tib zoo rov xav txog cov keeb kwm ntawm tes, cov ncauj lus kom ntxaws, thiab txawm tias cov cutscenes tsis zoo uas tau saib tsis taus los ntawm ntau tus. Txawm hais tias qhov kev nkag siab tsis zoo nyob ib puag ncig cov khoom siv, Fulkerson pom muaj peev xwm hauv thawj qhov kev ua si, ntsuas lawv qhov kev sib xyaw ntawm cov qauv tsim thiab tsis yog-linear thiab lawv qhov sib txawv ntawm qhov pom.

Thaum emulating retro ua si tau dhau los ua ib hom ntawv nrov, Arzette sawv tawm los ua ib qho ntawm thawj zaug sim ua raws li CD-i kev paub. Fulkerson lees paub tias ntau tus neeg ua si yuav tsis muaj kev paub txog kev ua si uas tau tshoov siab Arzette, tab sis ntseeg hais tias cov tes pleev xim rau platformer nrog nws cov ntxim nyiam thiab qee zaum cheesy cutscenes tuaj yeem nyiam los ntawm leej twg. Rau cov neeg paub txog cov khoom siv, muaj Easter Eggs thiab cov ntaub ntawv hloov maj mam tawg thoob plaws hauv qhov kev ua si, ntxiv txheej ntxiv ntawm kev lom zem.

Txawm hais tias Fulkerson tsis tuaj yeem hais meej meej txog tus thawj Zelda CD-i kev ua si vim muaj kev cai lij choj, nws tau txais kev tshoov siab thaum siv zog los tsim kev ywj pheej thiab tshwj xeeb nrog Arzette. Qhov tseeb, ib qho ntawm thawj cov kws ua yeeb yam los ntawm CD-i Zelda games, Rob Dunlavey, tau pab txhawb rau lub ntiaj teb daim ntawv qhia thiab qib kos duab hauv Arzette, qhia txog kev sib txuas ntawm ob txoj haujlwm.

Dab tsi ua rau Arzette sib nrug yog qhov kev sim siab tshaj plaws los kho lub sijhawm tsis zoo ntawm kev ua si ntau. Fulkerson txoj kev mob siab rau kev ua si tsis txaus siab thiab nws txoj kev ntseeg hauv lawv lub peev xwm tsis tau siv tau yog pom tseeb hauv qhov project no. Nrog Arzette, nws cia siab tias yuav nthuav tawm tias nrog lub sijhawm, cov peev txheej, thiab tsim kev ua si zoo, txawm tias "tsis zoo" kev ua si tuaj yeem hloov pauv mus rau ib yam dab tsi zoo siab thiab nco qab.

Qhov chaw: Nintendo Life