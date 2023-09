macOS Sonoma: Yuav Ua Li Cas Los Ntawm Qhov Tseeb Version ntawm macOS

By

Apple tau tshaj tawm hnub tso tawm ntawm macOS Sonoma, tseem hu ua macOS 14, uas yuav muaj rau pej xeem thaum lub Cuaj Hlis 26th. Qhov tseeb version ntawm macOS no coj ntau yam tshiab uas txhim kho cov neeg siv kev paub thiab ua rau nws zoo ib yam li iOS.

Ib qho ntawm cov kev hloov tshiab tseem ceeb hauv macOS Sonoma yog qhov sib ntxiv ntawm cov duab widgets, uas yuav tso cai rau cov neeg siv Mac hloov kho lawv cov desktops nrog cov txiaj ntsig zoo thiab sib tham sib widgets. Cov yam ntxwv no tau nrov nrov ntawm iOS no, thiab tam sim no cov neeg siv Mac tuaj yeem txaus siab rau tib qho yooj yim thiab ua haujlwm.

Videoconferencing tau dhau los ua ib feem tseem ceeb ntawm peb lub neej, thiab macOS Sonoma lub hom phiaj los txhim kho qhov kev paub no nrog cov yam ntxwv tshiab. Lub operating system yuav qhia cov cuab yeej sib koom npo thiab tus Presenter Overlay, uas yuav ua rau cov neeg hais lus txav mus rau pem hauv ntej ntawm lub vijtsam sib koom thaum hu video.

Safari, lub neej ntawd browser hauv macOS, tseem yuav tau txais cov hloov tshiab tseem ceeb hauv Sonoma. Ib qho tseem ceeb ntxiv yog browser profiles, uas tso cai rau cov neeg siv los tsim ntau pawg ntawm bookmarks thiab kho lawv cov kev tshawb fawb raws li lawv nyiam. Tsis tas li ntawd, kev tshawb fawb ua haujlwm hauv Safari yuav teb tau ntau dua, muab cov neeg siv nrog cov txiaj ntsig tau nrawm dua thiab raug dua.

Txhawm rau nruab macOS Sonoma, koj yuav xav tau lub cuab yeej siv tau. Cov qauv ntxov tshaj plaws uas txhawb nqa qhov kev ua haujlwm no suav nrog 2018 MacBook lossis Mac Mini, 2019 iMac, 2017 iMac Pro, 2019 Mac Pro, lossis 2022 Mac Studio. Nws yog ib qho tseem ceeb kom ntseeg tau tias koj lub cuab yeej ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua kom txaus siab rau cov yam ntxwv tshiab thiab kev txhim kho uas Sonoma muaj.

Hauv kev xaus, macOS Sonoma cog lus tias yuav coj cov yam ntxwv tshiab thiab txhim kho rau Mac cov neeg siv. Nrog desktop widgets, txhim kho videoconferencing muaj peev xwm, thiab ib tug ntau teb Safari browser, qhov tseeb version ntawm macOS yuav muab ib tug zoo dua cov neeg siv kev thiab ib tug ze zog kev koom ua ke nrog iOS no pab kiag li lawm.

Cov Ntsiab Lus:

- macOS: Cov txheej txheem kev khiav hauj lwm tsim los ntawm Apple Inc. rau lawv cov khoos phis tawj Macintosh.

- Sonoma: Lub codename rau qhov tseeb version ntawm macOS, tseem hu ua macOS 14.

– iOS: Lub mobile operating system tsim los ntawm Apple Inc. rau lawv iPhone, iPad, thiab iPod kov li.

Qhov chaw:

- Monica Chin, "macOS Sonoma tab tom los rau lub Cuaj Hlis 26th", Lub Verge.